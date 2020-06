BMW bo odpustil 6000 zaposlenih

Zaradi epidemije koronavirusa je velika večina avtomobilskih proizvajalcev utrpela velike izgube. Posledično so vsi napovedali prestrukturiranje in odpuščanje zaposlenih. Tudi BMW ni izjema, saj so napovedali, da bodo do konca letošnjega leta odpustili 6000 oseb.

icon-expand Tudi BMW se je zaradi epidemije znašel v hudih težavah. FOTO: AP Nemški avtomobilski velikan BMW bo letos odpustil 6000 od skupno 120.000 zaposlenih, so danes sporočili iz družbe. Poudarili so, da bodo število zaposlenih poskusili zmanjšati z mehkimi metodami. Ukrep je po njihovih pojasnilih nujen zaradi posledic pandemije covida-19. BMW bo poleg tega začasno prekinil sodelovanje z Mercedes-Benzom pri razvoju samovozečih vozil. "Potrebujemo dodatne ukrepe, da bomo skupino BMW naredili bolj odporno na zunanje vplive in tržna nihanja," so navedli v družbi. V skupni izjavi sta avtomobilska velikana dodala, da ob upoštevanju stroškov, ki bi jih prinesla vzpostavitev skupne tehnološke platforme, in splošnih gospodarskih okoliščin trenutno ni pravi čas za takšne naložbe. BMW se tako kot večina njegovih tekmecev sooča s posledicami pandemije, ki je močno oklestila prodajo avtomobilov. V prvem letošnjem četrtletju je bavarski velikan prodal 477.000 vozil, kar je 21 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb je moral za več tednov zapreti tudi številne tovarne. Že prejšnji mesec so iz družbe sporočili, da so za letos načrtovane naložbe skrčili s predvidenih skoraj šest milijard evrov na manj kot štiri.