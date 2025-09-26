Svetli način
Gospodarstvo

BMW v odpoklic več sto tisoč avtomobilov

München, 26. 09. 2025 15.33 | Posodobljeno pred 53 minutami

STA , D.L.
Nemški proizvajalec avtomobilov BMW je po vsem svetu odpoklical več sto tisoč avtomobilov zaradi težave z zaganjalnikom, ki bi v najslabšem možnem scenariju lahko vodila do požara. Prizadeti naj bi bili različni modeli, proizvedeni med septembrom 2015 in septembrom 2021.

Motor BMW-jevega avtomobila
Motor BMW-jevega avtomobila FOTO: Shutterstock

Pri BMW niso razkrili točne številke, na koliko vozil se odpoklic nanaša. Kot so razkrili, je v Nemčiji prizadetih 136.500 vozil, dodatnih 195.000 pa v ZDA. Skupno število je lahko še bistveno višje, saj naj bi odpoklic zajemal tudi Azijo in druge evropske države.

Po navedbah BMW lahko voda v prizadetih vozilih na nekaterih mestih prodre v zaganjalnik in povzroči korozijo. Posledično motorja morda ni več mogoče zagnati. Pride lahko tudi do kratkega stika in pregrevanja zaganjalnika. Po najslabšem možnem scenariju lahko pride do požara, so pojasnili v podjetju.

Pri BMW so ob tem izpostavili, da se to lahko zgodi tudi, ko je avtomobil parkiran. Ameriški zvezni organ za varnost v cestnem prometu je zato lastnikom prizadetih vozil svetoval, naj jih parkirajo zunaj in stran od objektov, dokler popravilo ni končano.

Pri bavarskem proizvajalcu avtomobilov niso razkrili stroškov odpoklica.

bmw odpoklic zaganjalnik
detect
26. 09. 2025 16.35
+0
ti BMW ,so totalni krš.
ODGOVORI
2 2
JFMAMJJASOND
26. 09. 2025 16.37
+1
dandanes je vse krš, varčevanje na materialih s kupom nepotrebne eko navlake. Toliko vsega, da nekaj mora crknit.
ODGOVORI
2 1
suleol
26. 09. 2025 16.34
-4
cudn da ni renojev motor not
ODGOVORI
0 4
suleol
26. 09. 2025 16.33
+0
ee moji jadniki pa se cudijo kako nas kitajci pohojajo ja itak da vas in se bol vas bojo
ODGOVORI
2 2
PomisliNaSonce
26. 09. 2025 16.33
-3
Kako pa obvestijo lastnika....kaj je kanal obveščanja? :)
ODGOVORI
0 3
JFMAMJJASOND
26. 09. 2025 16.34
+1
Golob prinese kuverto, oni z vejico v kljunu.
ODGOVORI
2 1
JFMAMJJASOND
26. 09. 2025 16.35
+0
Preko ptičje pošte, golobi pa tako
ODGOVORI
2 2
JFMAMJJASOND
26. 09. 2025 16.36
+0
Airpost - perjad,
ODGOVORI
2 2
Cmrlj3
26. 09. 2025 16.36
+1
Avto sam ti javi. ;)
ODGOVORI
1 0
JFMAMJJASOND
26. 09. 2025 16.33
+2
Prizadeti od letnika 2015??? A 10 let so potrebovali, da so odkrili napako? Pravilno je sicer tako, da so 10 let upali, da se napaka ne bo odkrila, ampak jih je preveč zagorelo, da se ne da več skriti.
ODGOVORI
3 1
Dr. VodaLj
26. 09. 2025 16.31
-1
to ste foušljivci, ki mate škodo, ker nimate za BMWja. vsak, ki ga enkrat ima, ne upa kupit nic drugega več.
ODGOVORI
2 3
detect
26. 09. 2025 16.36
+2
si pa za štose
ODGOVORI
2 0
bandit1
26. 09. 2025 16.10
+13
Tud BMW ni več kar je bil, od oblike do motorjev.
ODGOVORI
15 2
mojster44
26. 09. 2025 16.06
+4
BMW pač, ni čudnega, sem imel dva pa skoz bil pri mehaniku.
ODGOVORI
9 5
Cmrlj3
26. 09. 2025 16.37
-1
Kupi novega drugič, ne pa stara jajca z 250k kilometri.
ODGOVORI
0 1
devote
26. 09. 2025 16.03
+15
bmw so od nekdaj bila jajca od jajc. to kupujejo samo 4crkaefurji zaradi manj vrednostnega kompleksa potem ti pa za ritjo vozijo 1m da opozarjajo nase v stilu otroka "mami glej me"in mislijo kaksni dzeki so s temi zvozenimi 300 400k znucanimi jajci.
ODGOVORI
19 4
vicente
26. 09. 2025 16.30
+0
pred zadnji avto BMW dolge vožnje,redni servisi 450000 brez problemov,motor 3,0 diesel
ODGOVORI
1 1
fljfo
26. 09. 2025 16.00
+8
To bo tragedija za Balkance...
ODGOVORI
13 5
Pamir
26. 09. 2025 16.17
+1
A Avstrijci, Italijani,Američani ne vozijo bmw? Samo Balkanci južno od Karavank?
ODGOVORI
6 5
fljfo
26. 09. 2025 16.18
+2
Takoj se najdejo...🤣
ODGOVORI
4 2
Pamir
26. 09. 2025 16.35
-1
Kaj se najde?
ODGOVORI
0 1
fljfo
26. 09. 2025 16.39
Balkanec
ODGOVORI
0 0
nemski_ovcar
26. 09. 2025 15.59
+23
Pa žmigavce naj pregledajo..ker nobenemu ne delujejo
ODGOVORI
26 3
Chrome
26. 09. 2025 16.01
+12
🤣👍
ODGOVORI
13 1
Pfolca
26. 09. 2025 16.17
+5
Haha, pa si se edini najdu in me nasmejal danes, hvala👏🏻
ODGOVORI
5 0
300 let do specialista
26. 09. 2025 16.27
+2
🤣🤣👌👌
ODGOVORI
2 0
Chrome
26. 09. 2025 15.57
-12
Zadnji čas da preidemo na EV. V Sloveniji jim ni uspelo zažgati kitajskega električnega avtomobila, pa je bil na delu bager 😁.
ODGOVORI
3 15
