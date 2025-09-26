BMW v odpoklic več sto tisoč avtomobilov

Pri BMW niso razkrili točne številke, na koliko vozil se odpoklic nanaša. Kot so razkrili, je v Nemčiji prizadetih 136.500 vozil, dodatnih 195.000 pa v ZDA. Skupno število je lahko še bistveno višje, saj naj bi odpoklic zajemal tudi Azijo in druge evropske države.

Po navedbah BMW lahko voda v prizadetih vozilih na nekaterih mestih prodre v zaganjalnik in povzroči korozijo. Posledično motorja morda ni več mogoče zagnati. Pride lahko tudi do kratkega stika in pregrevanja zaganjalnika. Po najslabšem možnem scenariju lahko pride do požara, so pojasnili v podjetju.

Pri BMW so ob tem izpostavili, da se to lahko zgodi tudi, ko je avtomobil parkiran. Ameriški zvezni organ za varnost v cestnem prometu je zato lastnikom prizadetih vozil svetoval, naj jih parkirajo zunaj in stran od objektov, dokler popravilo ni končano.

Pri bavarskem proizvajalcu avtomobilov niso razkrili stroškov odpoklica.