BMW zaradi nevarnosti vžiga vpoklical več kot milijon vozil

Gre za to, da bi v določenih primerih lahko iz hladilnika v okviru recirkulacije izpušnih plinov stekel glikol, zaradi česar bi lahko v stiku s plini in ostanki olja prišlo do vžiga motorja, so sporočili iz BMW.

Že avgusta je BMW iz istega razloga vpoklical 480.000 vozil, kar pomeni, da je proizvajalec zaradi omenjene okvare vpoklical že 1,6 milijona avtomobilov.