Bo brnenje strojev na drugem tiru utihnilo? Turški delavci napovedali stavko

Izvršni odbori sindikatov turških družb Yapi Merkezi, YM Construction, Yorpol in Türkcan so ta teden sprejeli sklepe o začetku stavke za četrtek, 15. februar. Podlaga za napoved stavke so zbrani podpisi podpore stavki pri zaposlenih, zakon o stavki, zakon o delovnih razmerjih in kolektivna pogodba dejavnosti gradbeništva, pojasnjujejo v Sindikatu delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije.

Stavkovne zahteve Yapija, YM-ja in Yorpola so: dvig osnovnih plač vseh delavcev za 30 odstotkov z letošnjim februarjem, poplačilo vseh opravljenih nadur delavcev, izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče, ureditev varnosti in zdravja pri delu ter ureditev pogojev bivanja, tudi v zvezi z zaposlovanjem in namestitvijo novih delavcev. Zahtevajo še, da naj bo to zaradi kršitev delovno pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe za dejavnost gradbeništva plačana stavka.

Pri Türkcanu poleg tega zahtevajo še poplačilo vseh prispevkov in davkov iz delovnega razmerja za vse delavce, ki so kadar koli od začetka projekta drugi tir delali oziroma še delajo. Pri ureditvi varnosti in zdravja pri delu poudarjajo tudi prijavo delovnih nesreč.