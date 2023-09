Bo državi od Sija končno uspelo izterjati 2,4 milijona evrov?

Pridobili smo pravno mnenje dr. Saše Preliča in dr. Jerneje Prostor z mariborske pravne fakultete, poročanje portala N1 pa potrdi desna roka gospodarskega ministra Matjaža Hana, Matevž Frangež. "To pravno mnenje zelo nedvoumno kaže, da sta državna pomoč in izplačilo dobička nezdružljiva, torej ne gresta skupaj," pove.

Dodal je še, da se ta prepoved ne nanaša samo na prejemnike pomoči, v tem primeru štiri hčerinske družbe, ampak tudi na družbo matico jeklarskega koncerna, ki je lastnikom izplačala skoraj šest milijonov evrov dividend. "Gre za to, da se koristi, ki jih je deležna odvisna družba, prenašajo tudi na nadrejeno družbo. Ker se tudi dobički konsolidirajo na ravni skupine. Tako pomoč odvisni družbi neposredno koristi tudi nadrejeni družbi. V tem primeru nosilcu pogodbenega koncerna, torej skupini Sij," pojasni Frangež.

To pravno argumentacijo, ki se naslanja tudi na pretekle razsodbe sodišča EU glede državnih pomoči, so z gospodarskega ministrstva posredovali agenciji Spirit, prek katere tečejo mehanizmi subvencij. Svoje interese pa ščitijo tudi železarji, katerih upravi predseduje ruski oligarh Andrej Zubicki. "Mnenja, ki ga nismo prejeli, ne moremo komentirati. Kar smo lahko zasledili v medijih, ne prepriča," v sporočilu zapiše Slovenska industrija jekla.