Bo Gabrijel Škof postal novi prvi mož SDH?

Nadzorni svet SDH se nato ni odločil objaviti razpisa za novega predsednika uprave upravljalca državnega premoženja, ampak je kandidate iskal neposredno.Kot smo poročali pred dnevi, naj bi primernega kandidata našli v Gabrijelu Škofu, predsedniku uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica, ki je od februarja v lasti italijanske zavarovalniške skupine Generali.

Če bodo nadzorniki SDH danes potrdili Škofa, se bo ta v upravi pridružil članoma Boštjanu Kolerju in Andreju Božiču. A upravo bi lahko kmalu zapustil Božič, ki se omenja kot možen prvi mož nastajajočega državnega turističnega holdinga. Če bo do tega prišlo, bo uprava SDH spet nepopolna, kar se sicer ne bi zgodilo prvič – od ustanovitve SDH je bila uprava namreč večino časa v nepopolni sestavi.

SDH, ki je bil uradno vzpostavljen junija 2014, so doslej vodili Matej Pirc, zdaj operativni šef DUTB, Marko Jazbec in Lidija Glavina. Slednja je v upravo prišla iz nadzornega sveta in SDH sprva vodila začasno, po njenem odhodu iz uprave pa je SDH začasnega vodjo dobil tudi v Kržanu.