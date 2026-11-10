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Gospodarstvo

Bo končna vrednost naložbe v Jek 2 dosegla 13,5 milijarde evrov?

Ljubljana, 10. 11. 2026 11.07 pred 2 urama 4 min branja 30

Avtor:
STA Ne.M.
Jedrska elektrarna Krško

Direktor sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja Eles Aleksander Mervar je v zadnjih dveh letih opravil več analiz ekonomike investicije v novo nuklearko v Krškem (Jek 2). Po najbolj verjetnem scenariju glede gibanja inflacije in stroškov financiranja je končno vrednost te velike naložbe ocenil na 13,5 milijarde evrov.

Projekt nove nuklearke je trenutno sicer v fazi umeščanja v prostor oz. v fazi priprave državnega prostorskega načrta zanj. Na območju načrtovane jedrske elektrarne so se tudi že začele predhodne arheološke raziskave, ki so del začetne analize prostora za pripravo državnega prostorskega načrta, so v objavi na svoji spletni strani spomnili v Elesu.

Ker pa se je v javnosti v zadnjih dneh spet obudila razprava o tem največjem načrtovanem projektu v zgodovini samostojne države in se pojavljajo tudi razne pobude in zamisli o možnih modelih financiranja investicije, so v Elesu spomnili, da je Mervar v minulih dveh letih izdelal niz izračunov in ocen ekonomike načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem.

Jedrska elektrarna Krško
Jedrska elektrarna Krško
FOTO: Damjan Žibert

Svoje izračune je po navedbah Elesa zasnoval na drsečih cenah tako stroškov kot prihodkov, medtem ko so izračuni drugih večinoma upoštevali metodologijo t. i. stalnih cen, torej cen, ki so bile znane na dan oziroma obdobje izračunov.

Kot izhodišče izračunov je uporabil osnovno vrednost projekta nekaj več kot 9,3 milijona evrov na megavat (MW) instalirane moči in tako za nuklearko neto moči 1100 MW vrednost investicije v cenah iz 2024 in pred upoštevanjem inflacije in stroškov financiranja ocenil na nekaj manj kot 10,3 milijarde evrov.

Ob upoštevanju inflacije oziroma drsenja cen med gradnjo in stroškov financiranja pa je julija letos izračunal devet različnih scenarijev. Glede na te je izračunan razpon končnih investicijskih vrednosti na dan aktiviranja od 12,4 do 14,8 milijarde evrov.

Kot najbolj verjetnega je izbral scenarij z enoodstotno povprečno inflacijo in štiriodstotnim povprečnim tehtanim stroškom kapitala (WACC). Vrednost investicije na dan aktiviranja po tem scenariju je 13,5 milijarde evrov.

Ključni dejavniki tveganja, ki bodo imeli vpliv na investicijsko vrednost, so po njegovi oceni pogodbena vrednost in način drsenja cen v času gradnje, stroški financiranja tako dolžniškega kot lastniškega kapitala ter sam čas izgradnje.

Glede lastne cene elektrike iz Jeka 2 je po metodi stalnih cen, ki je sicer ne zagovarja, ter ob triodstotnem WACC za prvih 20 let delovanja nove jedrske elektrarne izračunal povprečno stroškovno ceno elektrike 93,8 evra na megavatno uro (MWh).

Po metodi tekočih cen pa je julija letos izračunal devet scenarijev ter pri vseh določil razpon povprečnih stroškovnih cen za prvih dvajset let. Po zgoraj omenjenem najverjetnejšem scenariju je povprečno stroškovno ceno za prvih 20 let obratovanja nove nuklearke izračunal v višini 132,9 evra.

Električna energija
Električna energija
FOTO: Bobo

Pomembno pri tem bo predvsem, kakšne bodo v prihodnosti tržne cena elektrike, ki pa jih je v tem trenutku nemogoče zanesljivo napovedati, so opozorili v Elesu. Mervar prihodnje stroškovne cene ocenjuje na podlagi tega, katera tehnologija proizvodnje električne energije bo v prihodnjih desetletjih prevladujoča.

Če se bo v Evropi in svetu množično investiralo v jedrsko tehnologijo, bo njena stroškovna cena tista, ki bo določala t. i. mejno tržno ceno, popravljeno navzgor za stroškovne cene iz novih plinskih elektrarn. Če pa bo v prihodnje še prevladoval trend rasti razpršenih virov energije (sonca in vetra), bodo tržne cene nižje, končne cene električne energije na položnicah pa višje, saj bodo tržnim cenam dodane številne dodatne postavke. Takšna situacija bi bila neugodna za nove jedrske elektrarne, so opozorili v Elesu.

Ob tem opozarjajo na nekatera odprta vprašanja glede investicije. Ena je gradnja novega stikališča RTP 400/100 Krško, ki bo potrebna zaradi gradnje Jeka 2 na območju sedanjega stikališča. Gradnjo novega stikališča ocenjujejo na 250 milijonov evrov, od tega bo Eles zaradi že načrtovanih rekonstrukcij pokril približno 80 milijonov evrov, ostalo pa bo strošek investitorja v Jek 2. Eles skupaj z Gen energijo in Nuklearno elektrarno Krško aktivno išče časovno optimalno rešitev prestavitve stikališča.

V Elesu opozarjajo tudi, da je v vseh modelih financiranja treba predvideti ter upoštevati, kdo in na kakšen bo kril dodatne stroške sistemske rezerve t. i. pozitivne ročne regulacije povrnitve frekvence. Eles bi namreč moral imeti v primeru moči reaktorja 1100 MW zakupljenih prav toliko rezervnih zmogljivosti na območju Slovenije. Trenutno jih nima, zato bi bilo treba zgraditi med 500 in 600 MW plinskih elektrarn. Po trenutnih cenah bi bili dodatni stroški zakupa teh moči okoli 31 milijonov evrov letno.

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KOMENTARJI30

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zvonko Kregar
10. 11. 2026 13.19
Pa sej še TEŠ aneksov nismo pokril
Odgovori
+3
3 0
štrekeljc
10. 11. 2026 13.17
Iz spletne strani SURS-a: "Domača proizvodnja energije je lani znašala nekaj več kot 131.000 teradžulov (TJ) ali za 6 % manj kot leto prej. Skoraj 49 % je predstavljala jedrska energija, nekaj več kot 36 % je je bilo pridobljene iz obnovljivih virov energije (skupaj s hidroenergijo), 15 % pa iz premoga. Slovenija je z domačimi viri energije zadovoljila manj kot polovico (48 %) svojih potreb po energiji, preostalo količino pa je uvozila. V primerjavi z letom prej se je energetska odvisnost povečala za 7 odstotnih točk." In potem še tuhtamo, ali JEK 2 sploh potrebujemo? Seveda ga!
Odgovori
-1
0 1
fljfo
10. 11. 2026 13.07
JEK 2 je nujno potreben, a koliko aneksov bo podpisanih?
Odgovori
+3
4 1
Slovenska pomlad
10. 11. 2026 13.02
Lažnivi pritlikavi teolog je provizijo že pospravil.
Odgovori
+3
4 1
fljfo
10. 11. 2026 13.06
Vir?
Odgovori
-1
1 2
Misika1967
10. 11. 2026 13.00
In drzavljani bomo prispevali 14eu 9let!!!! Naj to placajo tisti ki so to izvolili.
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+3
4 1
biggie33
10. 11. 2026 13.13
Raje za JEK2 kot 9 let po 14eur za RTV..
Odgovori
-2
1 3
mackon08
10. 11. 2026 13.00
Kakršna koli cifra bo podpisana bo na koncu najmanj x2.
Odgovori
+4
4 0
Banion
10. 11. 2026 12.57
bo kot TEŠ za 500 miljonov. Stalo bop veliko a največ bi iblo vredno če bo zgrajeno brez podkupovalnih afer. To je sicer malo verjetno ker pri takih projektih so vedno provizije, saj če so v nekem normalnem in običajnem obsegu bi še bilo razumno a pri nas so pojhlepneži ki nimajo nikoli dovolj. Zanimiva j epreobrazba vrtovca, še pred dvemi leti proti in zahteval referendum. Sedaj ko je minister je očitno doživel razsvetljenje in refernedum ni več potreben, projekt bo za časa svojega ministrovanja spravil do točke ko ga ne bo možno več ustaviti in edini primeren dobavitelj je westighaus, ki je samo še ime. Kaj si kdo misli ne vem, a jaz sem prepičan da so mu pokazali primerne sličice
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+1
1 0
Pajo_36
10. 11. 2026 12.52
Kakorkoli, za en tak projekt je potreben družbeni dogovor, ker kje bo država dobila denar? Od nas ! Kdo lahko nasrka, če gre kaj narobe? Mi ! Vprašanje, ali se garantira mir? Ampak ste že umazali vse kar se da, seveda desnica par excellence, samo da je Amcham imel sestanke v JEK in da je JJ se mastil na AmCham konferencah, sem vedel, da bo tako. Nema besplatnog ručka. Seveda vrh vsega pa je najem izraelskih BlacCube in Black ne vem kaj agencij za vohljanje ljudi, ki se zanimajo za posledice vsega. NA mizo vsa dejstva in naj se narod odloči. Ampak lobiji so pa le lobiji, ane Vrtovec ! Ker gre za megalomanski projekt, se mora odločiti ljudstvo, to je meni isto, kot da bi se za samostojnost odločale valde. Ena mal za, ena tko tko proti. Vse na mizo, pa da se vidi. Kar se pa sedaj dogaja je pa korupcija in lobiranje. Itak bodo gradili Američani.
Odgovori
+3
4 1
FETS LUCK
10. 11. 2026 12.49
To norost je treba nujno ustavit v kolikor ne bi radi da nas ta vlada uniči do konca.
Odgovori
+3
4 1
FETS LUCK
10. 11. 2026 12.48
Če se za take posle menijo razni vrtovci in podobni, ki niti naših avtocest ne znajo pošlihtati potem bo končna cena 50 milijard in leto dokončanja 2050 v kolikor bomo imeli srečo in firma , ki bo gradila JEK2 ne bo sla vmes v stečaj.
Odgovori
+4
4 0
Tinček25
10. 11. 2026 12.43
14 milijard eur je 46.666 hiš, po ceni 300.000 eur za hišo. Če bi v hiši živeli 4 stanovalci je to za 186.664 ljudi. BOLANI ZNESKI
Odgovori
+7
7 0
rok1211
10. 11. 2026 12.46
noro ja
Odgovori
+3
3 0
dededetox
10. 11. 2026 12.42
Ta cena ne vključuje provizij, ki so ključni kalkulativni element v RS. Gre za variabilen strošek, ki je v prvi vrsti odvisen od akterjev ki bodo vključeni v projekt. Če bo imel prste vmes npr Jankovič, Bratuškova...., če bo pravne posle prevzela g. Nina Klemenčič, če bo zidal Petrič....potem znajo biti aneksi kar ubijalski.
Odgovori
+2
2 0
trunck1
10. 11. 2026 12.42
To se dogaja zato, ker kriminalci pri Teš& niso bili kaznovani. Sluzavec Lahovnik še vedno komentira na TV-ju brez najmanjšega sramu, da je Sloveniji 'pomagal' do nekaj milijard zgube zaradi Teš6. Pahorček reklamira pižame, kar je nekje njegov domet, Janez&co pa tako ali tako vedno iz vseh kriminalnih dejavnosti izide brez sankcij.
Odgovori
+4
5 1
Anion6anion
10. 11. 2026 12.42
In koliko aneks še dodatno? To pa se teolog Vrtovec ne ve!
Odgovori
+3
4 1
tali?ni tom
10. 11. 2026 12.38
po moje,tale mervar al kaj je,je preveč vpliven na področju elektrike v sloveniji in to je nevarno! da en človek štela celo državo,pa saj ni bog! pa še,statistika je itak vemo kaj! na koncu bo,zaradi narave dela v sloveniji elektrarna dražja za parkrat kot v eni nemčiji,franciji.spomnimo se šoštanja in elektrarne na kolm,ki je bila dražja kot jedrski reaktor!
Odgovori
+0
1 1
Delavec_Slo
10. 11. 2026 12.37
Aja, s čim boste pa reaktorje hladili, ker ima Sava zelo nizek vodostaj poleti- to se prvo vprašajte!!!
Odgovori
+4
4 0
Da se mene pita..
10. 11. 2026 12.35
Dokler se naši odločijo,bo cena več kot 30 milijard.
Odgovori
+2
3 1
Hahahhaha
10. 11. 2026 12.33
Jek 2 NE HVALA.
Odgovori
+5
6 1
vicente
10. 11. 2026 12.32
to pomeni bankrot slovenije
Odgovori
+5
6 1
štrekeljc
10. 11. 2026 13.28
Slovenija bi bankrotirala, če ne bo postavila JEK 2!
Odgovori
0 0
Vladimir.Krutov
10. 11. 2026 12.28
cena ...končna bo 19 miljard...
Odgovori
+7
7 0
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