Bo konkurenca med ponudniki poskrbela za nižje cene ali se bomo vozili dražje?

Prostora za dvig marže je po njenih besedah zelo malo. " Prilagajati se bomo morali, in to zelo fleksibilno, cenam ob meji, reakcijam, kot je bila ob italijanski meji, morali bomo povečati prodajo doma, kar nam v zadnjem obdobju zaradi trošarinske politike ni uspelo."

Predsednica Trgovinske zbornice, pod okriljem katere so tudi naftni trgovci, Mariča Lah, je v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, kako veliko podražitev lahko pričakujemo, odgovorila, da brez dvoma govorimo o centih. " V prvi fazi pomembnih premikov na segmentu maloprodajne cene pogonskih goriv ne pričakujem, v drugi fazi pa je glede na direktive EU to odvisno od zahtev po vsebnosti obnovljivih virov energije."

Kaj pa te napovedane podražitve pomenijo za prevozništvo? Logistika je ena najpomembnejših gospodarskih dejavnosti. "Je 17 % BDP in to avtomatsko pomeni podražitev vsega. Če gre nafta gor, gre prevoz gor, gredo vse osnovne potrebščine gor. Jaz upam in si želim, da se to ne bo zgodilo," je povedal Peter Pišek iz Obrtno-podjetniške zbornice.

Tudi on je opomnil, da je Slovenija tranzitna država. "Ni samo potniški promet, glavnina je tranzit tovornega prometa – 20.000 tovornjakov dnevno migrira v Republiko Slovenijo. Ta tranzit že zdaj ni kupoval v Sloveniji in še manj bo, če bo ta regulativa sproščena, kar tudi je, in bodo cene previsoke."

Apeliral je na vlado, da bi naredili davčno politiko tako, da bomo najcenejši v regiji. "Cenejši kot v Italiji, Avstriji, Hrvaški in Madžarski. Da bo ves tranzit tukaj vzel gorivo, tukaj plačeval davek v naš proračun in sočasno naredil slovenski transport konkurenčnejši v primerjavi z evropskim. Verjamem, da bo minister to razumel," je dejal in povedal, da čakajo na sestanek s finančnim ministrom, ki je ključen pri tem.

Lahova je vlado še pohvalila, da se je za liberalizacijo, ki je po njenem mnenju prinesla kar nekaj pozitivnih elementov, odločila v pravem trenutku. "Cena nafte na svetovnem trgu je v umirjenem obdobju in relativno nizka."Pišek pa je dejal, da bi bil sicer zelo vesel, a ne verjame, da bo prišlo do večje konkurence in na srednji rok nižanja cen naftnih derivatov. "Že s samim umeščanjem v prostor je težko. Temu bomo sledili, nadzirali, se pogovarjali z vlado in naftnimi družbami. Za rabate se pogajamo po vsej Evropi, a to ni ključni vpliv. Ključni vpliv je državna politika cene goriva," je poudaril.

Franc Stanonik iz gospodarskega ministrstva pa je povedal, da so danes z aplikacijo goriva.si, kjer bomo lahko spremljali cene goriv po vsej državi, res imeli nekaj tehničnih težav zaradi nepričakovanega velikega obiska. "Kar nas veseli, ker samo potrjuje našo odločitev za pripravo spletne strani. Očitno potrošniki to potrebujemo."

Aplikacija je po njegovih besedah narejena tako, da ima vsak dostop do vseh aktualnih cen naftnih derivatov kjerkoli po Sloveniji za katerikoli bencinski servis in kateregakoli naftnega distributerja oz. trgovca.

Objavljena cena bo ažurna, je poudaril. "Distributerji, trgovci so tisti, ki nam morajo sporočati vsako spremembo cene, in vsaka ta sprememba bo takoj objavljena na spletni strani,"je zagotovil.