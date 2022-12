Bo kredit vedno težje dobiti?

Ekonomist Rok Spruk pojasnjuje, da so danes krediti – v primerjavi z obdobjem pred pandemijo in pred vojno v Ukrajini – dražji za skoraj petino. Na drugi strani pa prvi mož NLB pravi, da obrestne mere niso poletele v nebo, ampak da se je zgodilo ravno obratno. Po njegovih besedah so se razmere v bančništvu po dolgih letih absurdno nizkih obresti zdaj vendarle normalizirale.

Med bankirji sicer še vedno veliko nezadovoljstva vzbuja odločitev Banke Slovenija izpred treh let, da močno zaostri pogoje za kreditiranje.

"To je neupravičeno, nepošteno in absurdno. Z dvigom minimalne plače bodo ljudje še manj kreditno sposobni, imeli bodo več denarja in bodo lahko dostopali do manj kreditov. Slovenski politiki in regulatorji tega ne želijo slišati že tri leta," pravijo v NLB.