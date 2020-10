Bo krška nuklearka leta 2023 ugasnila?

Kot pravijo vNeku, se bodo ravnali po odločitvah in napotilih Arsa. Časovni potek aktivnosti je težko napovedati, so dodali. Upravno sodišče je januarja ugodilo tožbi nevladnih okoljskih organizacij Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Focus in Umanotera ter odpravilo odločitev Arsa iz leta 2017, da za podaljšanje delovanja s 40 na 60 let, in sicer do leta 2043, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. Arso je moral o podaljšanju delovanja elektrarne, ki prispeva tretjino v Sloveniji proizvedene električne energije, presojati znova. Tokrat je odločitev spremenil.

Nevladne organizacije so že po odločitvi upravnega sodišča spomnile, da bo treba ob presoji vplivov na okolje pripraviti okoljsko poročilo, dati javnosti možnost komentiranja, izvesti pa bo treba tudi čezmejno presojo.

Arso je v sklepu navedel, da je podaljšanje dovoljenja neločljivo povezano tudi z gradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gradivo. Nek je v postopku pojasnil, da je gradnja suhega skladišča nujna in neizogibna ter neodvisna od delovanja jedrskega objekta. "Pri podaljšanju življenjske dobe se bo količina izrabljenega jedrskega gradiva povečala za 50 odstotkov, za kar je treba zagotoviti primerno skladiščenje, ki ga nosilec nameravanega posega očitno že v obstoječem stanju ne more zagotoviti," so ob tem dodali na agenciji.

Generalni direktor Gen energije Martin Novšak je sicer že maja zagotovil, da lahko v primeru odločitve Arsa, da je potrebna presoja vplivov Neka na okolje, postopke izpeljejo v navedenih rokih in dokažejo pomembnost in predvsem koristnost Neka.

Sočasno s postopki za podaljšanje življenjske dobe prvega bloka pa Gen energija, polovična lastnica Neka, že dalj časa pripravlja vse potrebno, da bi lahko zgradili tudi drugi blok nuklearke. Odločitev o morebitni gradnji naj bi sprejeli do leta 2027, so v minulih mesecih večkrat zagotovili pristojni na ministrstvu za infrastrukturo.