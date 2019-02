Magna zaprta, še preden bo odprta?

V Hočah bi, tik ob avtocesti in mariborskem letališču, lahko že čez nekaj dni začeli testno proizvodnjo lakiranja avtomobilov. Takoj za tem pa bi zagnali tudi redno, za začetek enoizmensko linijo. A se je spet zapletlo.

Okoljevarstveno dovoljenje ni in ne bo postalo pravnomočno, jasno postane po pogovoru z okoljevarstvenikom Gorazdom Marinčkom. Razlog, pravi, zakon o vodah – torej vodovarstveno območje in nevarne snovi. "To so laki, to so topila, kemijske spojine, ki so na evropskem seznamu nevarnih snovi. Te snovi so izrecno prepovedane za rabo na vodovarstvenih območjih," je poudaril v pogovoru za 24UR.



Če okoljsko ministrstvo njegovi pritožbi ne bo ugodilo, napoveduje upravni spor in ustavno presojo. V vsakem primeru gre za večletni postopek, Magna pa proizvodnje brez tega pravnomočnega dovoljenja ne more začeti.

A prav ta Marinček je leta 2017 z Magno in vlado podpisal dogovor, da pridobitve dovoljenja ne bo oviral. Marinček je takrat zastopal organizacijo E-Forum, ki je sicer klavrno končala z blokiranimi računi in dolgom do finančne uprave. "Jaz zadeve nisem podpisal kot Gorazd Marinček, ampak kot predstavnik določene pravne osebe," pojasnjuje danes.



Danes je Marinček aktiven pri novomeškem Rovu. Čeprav je Magna, tako župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak, izpolnila vse njegove pogoje: "Ko so bile izpolnjene, se je pozvalo ... zadeve se ni pogledalo, zdaj je član druge nevladne organizacije ista oseba. Gre za eno telovadbo, ki mislim, da je totalno neetična," je dejal.