Bo novi nadzornik Petrola postal vodja kabineta ministra Vizjaka?

Protikorupcijska komisija je jasna: ker Aleksander Zupančič ni funkcionar, taka kandidatura sicer ni v nasprotju z zakonom o integriteti, vseeno pa lahko povzroči večjo nagnjenost h korupcijskim tveganjem.

Z okoljskega ministrstva kljub temu sporočajo: minister Andrej Vizjak s tem nima nič. Če se je Zupančič kot posameznik javil na Petrolovo vabilo k vložitvi kandidature, je to njegova osebna stvar.

A zanimivo, Zupančič je od letos predsednik nadzornega sveta državnega Eko sklada, to je po javno dostopnih podatkih tudi njegova edina nadzorniška izkušnja, in tam je naveden prav kot predstavnik ministrstva za okolje. Ali je o prijavi obvestil ministra in zakaj je med vsemi družbami izbral prav Petrol, nam danes Zupančič ni razkril.

Ima pa še eno težavo – kot je poročal portal Necenzurirano, je zaradi kaznivega dejanja kršenja temeljnih pravic delavcev proti njemu vložen obtožni predlog. Šlo naj bi za čas, ko je bil Zupančič direktor Komunale Brežice, svojo odstopno izjavo pa je leta 2018 izročil nikomur drugemu kot takrat prvemu nadzorniku Vizjaku. Kdaj bo razpisana glavna obravnava, ni jasno, ali kot pravijo na sodišču – ko bo prišla na vrsto.