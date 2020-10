Bo pet milijonov evrov dovolj za privabitev tujih letalskih prevoznikov?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis, katerega namen je izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije z evropskimi in tretjimi državami. Kot opozarjajo na ministrstvu, je pandemija najbolj prizadela prav turistično in transportno panogo, hkrati pa je za razvoj slovenskega gospodarstva velikega pomena prav mednarodni letalski promet in mednarodna povezljivost slovenskega gospodarstva z Evropo in ostalim svetom. Trenutno z našega osrednjega letališča Jožeta Pučnika Ljubljana leti le še šest tujih prevoznikov.

Na razpis se lahko prijavijo letalski prevozniki, ki že izvajajo ali bodo izvajali letalske operacije (redne linije) na eno ali več letališč v Sloveniji (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož). Prvi rok za oddajo vlog je 9. november 2020, temu pa bosta sledila še 10. junij 2021 in 11. oktober 2021.

Cilj razpisa je ohraniti obstoječe redne mednarodne letalske linije in spodbuditi vzpostavitev novih rednih letalskih linij prevoznikov, ki so zaradi posledic pandemije prenehali leteti v Slovenijo. Z razpisom bo država sofinancirala stroške, ki jih imajo letalski prevozniki s tem, da zagotovijo lete in pripeljejo potnike v Slovenijo. Za sofinanciranje bo na voljo pet milijonov evrov pomoči, pri razdeljevanju sredstev pa se bo upoštevalo število letalskih linij in število pripeljanih potnikov v Slovenijo.

17. marca letos je država sprejela odlok, s katerim je ukinila letalski potniški promet. Ta je veljal do 12. maja. Epidemija virusa covid-19 in ukrepi za preprečitev njenega širjenja so močno prizadeli tudi letalski promet povsod v Evropi in po svetu. Letalski prevozniki, ki izvajajo lete v Slovenijo, so se v maju in v juniju postopoma vračali na mednarodno letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, a so bili zaradi upada turističnih tokov število in frekvence letov bistveno manjši kot v letu 2019. Trenutno stanje letalskega potniškega prometa v Sloveniji je zaskrbljujoče.

Marca 2020 se je število letalskih potnikov v primerjavi z istim mesecem lani zmanjšalo za več kot 60 odstotkov, aprila in maja pa potnikov praktično ni bilo. Število premikov letal se je aprila zmanjšalo za 79,8 odstotka in za 77,6 odstotka v maju (primerjava z istim obdobjem lani). Trend se je nadaljeval junija, ko se je število potnikov in število premikov letal kljub odpravi omejitev potovanj v primerjavi z istim mesecem lani zmanjšalo za 97,2 odstotka oziroma 72,3 odstotka. Tudi julija in avgusta se stanje ni bistveno izboljšalo.

Letalski prevozi ključni za okrevanje in razvoj gospodarstva

Letalski prevozi povezujejo Slovenijo z mednarodnim poslovnim okoljem in omogočajo turistični pretok potnikov predvsem iz evropskih in drugih oddaljenih trgov. Zato je za Slovenijo vitalnega gospodarskega pomena, da Slovenija obdrži redne letalske linije do najpomembnejših evropskih središč in do strateških tujih trgov, kot so Nemčija, Francija, Benelux, Švica, Velika Britanija in Rusija, ter jugo-vzhodni del Balkana, poleg teh pa tudi do drugih tujih trgov. Povezavo z navedenimi destinacijami trenutno omogočajo le tuji letalski prevozniki, ki pa zaradi močnega upada letalskega potniškega prometa, nimajo interesa za dvig frekvenc letov.

Slovenski turizem je v pretežni meri odvisen od potovanj tujih turistov, ki ustvarijo kar 75 odstotkov vseh turističnih prihodov in 72 odstotkov prenočitev v Sloveniji. V Slovenijo prispe z letalom v glavni (poletni) sezoni skoraj ena četrtina vseh tujih gostov, zato je dostopnost Slovenije z letalskimi prevozi ključna za nadaljnji zagon in krepitev turistične panoge.

Kdo je upravičen do pomoči?

Na prvi rok se lahko prijavijo le tisti, ki so izvajali letalske operacije v potniškem prometu (redne linije) na letališčih v Sloveniji kadarkoli v obdobju od 1. marca do o vključno 30. septembra letos. Na drugi rok tisti, ki so izvajali lete kadarkoli v obdobju od 1. oktobra letos do vključno 31. maja prihodnje leto in na tretji rok tisti, ki so izvajali lete kadarkoli v obdobju od 1. junija do vključno 30. septembra 2021.