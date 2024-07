Bo športno obarvano poletje spremenilo turistične tokove?

Po zadnjih razpoložljivih podatkih Eurostata so leta 2023 v Nemčiji našteli skoraj 133.000 prihodov turistov iz Slovenije, v Franciji pa nekaj več kot 61.000, navaja Surs. Med prebivalci Slovenije je bila v lanskem tretjem četrtletju kot počitniška destinacija najbolj priljubljena Hrvaška. Med tujimi turisti v Sloveniji pa so v tem obdobju prevladovali gosti iz držav Evropske unije, dodajajo.

Počitnice so bile razlog za sedem od 10, obisk sorodnikov in prijateljev pa za tri od 10 zasebnih potovanj prebivalcev Slovenije med julijem in septembrom 2023. V teh treh mesecih je bilo opravljenih kar 40 odstotkov vseh zasebnih potovanj v tem letu. Večina, 88 odstotkov, se je na pot odpravila z osebnim cestnim motornim vozilom, navaja omenjeni urad.

Med julijem in septembrom lani je bila sicer tujina cilj pri 58 odstotkih vseh zasebnih potovanj, od tega je dve tretjini predstavljala Hrvaška.

Prebivalci Slovenije so na zasebnih potovanjih, na katerih so bivali v najetih ali brezplačnih nastanitvah, v povprečju porabili 72 evrov na dan. Najvišje dnevne izdatke so imeli gosti v hotelih in podobnih obratih – v Sloveniji 92 evrov, v tujini pa 136 evrov.

Največ prihodov tujih turistov v Slovenijo praviloma zaznavamo v dveh počitniških mesecih – julija in avgusta, izpostavlja Surs. Lanski julij je bil po obdobju epidemije covida-19 mesec z največjim številom prihodov tujih turistov, skoraj 877.000 jih je bilo. Največ, 16 odstotkov, je bilo prihodov turistov iz Nemčije, večino preostalih tujih turistov pa so predstavljali gosti iz drugih držav Evropske unije.