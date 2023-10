Bo srbska centralna banka vključila juan v svoje devizne rezerve?

Pri NBS o možnosti, da del deviznih rezerv hranijo v juanih, razmišljajo zaradi "visoke stopnje deviznih rezerv, dejstva, da je juan vključen v valutno strukturo srbskega zunanjega dolga, pa tudi zaradi internacionalizacije juana in njegovega vse večjega pomena v globalnem plačilnem prometu in na mednarodnem finančnem trgu", so pojasnili za portal srbske televizije N1.

Poudarili so, da končne odločitve o tem še niso sprejeli. Obenem so izpostavili, da se valutna struktura deviznih rezerv določa v skladu z valutno strukturo zunanjega dolga Srbije, in spomnili, da je Srbija kitajski juan že leta 2015 uvrstila na seznam valut, s katerimi se lahko trguje na domačem deviznem trgu.