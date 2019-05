Bo tehnološki napredek prepolovil število delovnih mest?

V zadnjem objavljenem poročilu pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ugotavljajo, da bo v naslednjih dvajsetih letih zaradi tehnološkega napredka prišlo do večjih transformacij na področju dela. V nekaterih primerih bo to pomenilo, da bodo delavci ostali brez službi - OECD ocenjuje, da bo 14 odstotkov delovnih mest povsem avtomatiziranih -, medtem ko bo približno 32 odstotkov zaposlenih delalo v povsem spremenjenih delovnih okoljih. Podatki tako vzbujajo prenekatero skrb, zato v organizaciji, ki združuje 36 držav članic, tudi Slovenijo, opozarjajo, da bo treba razmisliti o "planu B". Generalni sekretar Angel Gurría je ob tem poudaril, da poročilo o možnostih za zaposlovanje "ne predvideva prihodnosti brez služb, a vseeno pričakuje velike izzive".

Bo avtomatizacija ustvarila nova delovna mesta?

Kljub temu, da bo veliko delovnih mest ukinjenih ali pa vsaj močno spremenjenih, pri OECD poudarjajo, da to ne pomeni nujno, da bo na voljo manj služb. Z novo in izboljšano tehnologijo se namreč odpirajo nova delovna mesta za usposobljene delavce. Nekateri analitiki celo trdijo, da bo avtomatizacija ustvarila nova delovna mesta. Pri OECD se jim zato zdi ključnega pomena trenutne delavce opremiti z znanji za prehod v novo avtomatizirano obdobje. "Trenutno kar šest od desetih odraslih nima delovnih izkušenj s področja informacijske in komunikacijske tehnologije, medtem ko je delež visokokvalificiranih delovnih mest v zadnjih dvajsetih letih zrasel za 25 odstotkov," so sporočili iz organizacije. O tem denimo priča že podatek, da je bilo v proizvodni industriji v ZDA po letu 1980 ukinjenih kar 7,5 milijona delovnih mest.