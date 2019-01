Bo zaradi nerazumno dolgega odločanja kdo odgovarjal?

Potem ko je varuh konkurence nakazal, da ne bo odobril prevzema, se je ameriški lastnik družbe Pro Plus odločil za odstop od prodajne pogodbe z United Group, lastnikom Telemacha. "Vedno smo poudarjali, da ta transakcija ni odločilnega pomena za nas. Še posebej, ker smo uspeli v tem času dolg znižati za kar 370 milijonov dolarjev, v Sloveniji pa dosegamo donose, ki jih nismo videli že več kot desetletje," so sporočili iz CME. Agencije za varstvo konkurence (AVK) v sporočilu sicer niso omenili, a strokovnjaki so jasni: 18 mesecev za neodločitev je absolutno preveč.



"Jaz dvomim, da sta dve podjetji, ki sta vendarle relativno sorodni, se pravi telekomunikacije in televizija oziroma mediji, tako težko analizirani, da nek sposoben državni regulatorni organ v letu in pol tega ne bi mogel narediti," meni Marko Milosavljevićs Fakultete za družbene vede. Sploh, ker je v Evropi precej precedenčnih primerov po katerih bi se lahko zgledovali, saj taki prevzemi niso nič novega. A so očitno raje vlekli tako dolgo, da so akterji na koncu obupali sami, ocenjuje Milosavljević: "Na ta način si pravzaprav zavaruješ kariero pri politikih ali kakšnih drugih odločevalcih."