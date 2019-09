Bo zaradi strmega vzpona 'neobank' propadla desetina tradicionalnih bank?

Od leta 2011, ko so se neobanke začele pojavljati na trgu, so v Evropi pridobile več kot 15 milijonov uporabnikov, po projekcijah svetovalne družbe A. T. Kearney pa bo leta 2023 v Evropi produkte neobank uporabljalo že 85 milijonov uporabnikov oziroma kar 20 odstotkov starejših od 14 let.

Neobanke so izključno digitalne spletne banke, ki se prebijajo na trg, in sploh mlajše komitente že kradejo tradicionalnim bankam.

Od vzpona neobank so tradicionalne banke izgubile dva milijona uporabnikov. Neobanke pridobivajo stranke predvsem na račun enostavnosti, izključno digitalnega delovanja, nizkih stroškov in mobilnega poslovanja. Tradicionalne banke se bodo tako morale strateško preoblikovati, če bodo želele preprečiti večji upad števila komitentov. Kot so v študiji bančni radar navedli pri A. T. Kearney, so letos zaznali množično zapiranje poslovalnic, kar pa za tradicionalne banke ne bo dovolj, če se bodo želele prilagoditi novim razmeram.

Disruptivne storitve in izdelki so kot novi poslovni modeli nastali s tehnološko preobrazbo in s svojim pojavom do temeljev pretresli panoge, v katerih so se pojavile. Primer je Uber na področju taksi prevozov.

Knox sicer tržnega boja med tradicionalnimi in mobilnimi bankami ne vidi kot rivalstvo, čeprav so prve od vzpona neobank izgubile že vsaj dva milijona uporabnikov. "Mislim, da med digitalnimi bankami in tradicionalnimi ni rivalstva. Oboje imajo enak končni cilj: zagotoviti storitve svojim komitentom. Digitalne banke so nujno potrebne, ker so sposobne zadovoljiti potrebe novih strank, in če kaj, bodo spodbudile tradicionalne banke, da prilagodijo svoje poslovne modelenovim razmeram."

Direktor neobanke Tandem: Priročnost je ključna

Knox prihodnost bančništva vidi v personalizaciji in razširitvi bančnih storitev tudi na druga področja življenja: "V prihodnosti bo bančništvo postalo veliko bolj osebno. Stranke bodo imele koristi od svojih bank, ker bodo te prilagojene njihovim potrebam in bodo lažje reševale njihove težave. Da bodo tradicionalne banke lahko obdržale vlogo ključnih igralcev v finančni industriji, bodo morale prilagoditi svojo 'igro' in personalizirati svoje storitve."