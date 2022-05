Bodo leta 2024 v Kragujevcu namesto 'stojadina' izdelovali 'strujadina'?

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je srbskim medijem obelodanil veliko novico, da bo tovarna avtomobilov v Kragujevcu že leta 2024 proizvajala električna vozila za srednji razred. Vučić je novico obelodanil po sestanku in podpisu pogodbe s predstavniki družbe Stellantis. Kot poroča B92, bo imela Srbija pomembno vlogo v strateškem načrtu 'Dare Forward 2030', ki temelji na elektrifikaciji vseh 14 znamk, ki so del skupine Stellantisa, med njimi pa je tudi italijanski Fiat.

Po podpisu pogovora se je Vučić zahvalil vodilnemu v Stellantisu Carlosu Tavaresu . "Srečen sem, da smo v teh negotovih časih uspeli izvesti tako pomemben sestanek in skleniti dogovor. To je zelo pomemben dan za Srbijo, danes se začenja novo obdobje tudi za državo, saj moramo družbo pripraviti na prihod električnih in hibridnih vozil," je dejal Vučić in dodal, da gre za investicijo v višini 190 milijonov evrov, od tega bo vlada prispevala 48 milijonov evrov.

Srbija ima v kragujevški tovarni 33-odstotni delež. Ali bo na tamkajšnji proizvodnji liniji res nastajal električni model fiata panda, zaenkrat ni potrjeno, se pa prav ta znamka omenja kot najbolj verjetna. Mediji so novi model poimenovali kar 'strujadin' (struja = elektrika v srbščini), po znamenitem poimenovanju legendarne zastave 101 - 'stojadin', ki so jo izdelovali v Kragujevcu.

Stellantis ob višjih cenah s precejšnjo rastjo prihodkov

Ameriško-evropski avtomobilski proizvajalec Stellantis, ki je lani nastal z združitvijo podjetij Fiat-Chrysler in PSA Peugeot Citroen, je sicer v prvem letošnjem četrtletju ustvaril 41,5 milijarde evrov prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Kljub 12 odstotkov manj dobavljenim vozilom so koncernu pomagale bistveno višje cene.

Avtomobilski velikan, pod katerega spadajo znamke, kot so na primer Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo in Opel, je v prvih treh mesecih leta na konsolidirani ravni dobavil 1,37 milijona vozil, v podjetju pa so padec pripisali neizpolnjenim dobavam polprevodnikov. Težave v oskrbi s čipi, ki so bistveni del sodobnih vozil, že nekaj časa pestijo celoten avtomobilski sektor.

Stellantisov finančni direktor Richard Palmer je po poročanju tujih tiskovnih agencij v videokonferenci z vlagatelji ocenil, da se bo v drugem delu leta oskrba s polprevodniki postopno normalizirala, pri čemer bo okrevanje odvisno od odpravljanja težav pri posameznih dobaviteljih in je tako nepredvidljivo. Je pa dodal, da Stellantis za razliko od nekaterih drugih avtombilskih gigantov, na primer Volkswagna, ni tako izpostavljen negativnim posledicam vojne v Ukrajini.

Medtem ko je število dobavljenih vozil precej upadlo, pa so po drugi strani na poslovanje po pojasnilih podjetja pozitivno vplivale splošno višje cene avtomobilov in drugih vozil, ugodna in diverzificirana struktura modelov pa tudi gibanja valutnih tečajev.

V Stellantisu vztrajajo pri poslovnih ciljih za celotno 2022, do 2024 pa načrtujejo 200 milijard evrov letnih prihodkov. DO 2030 naj bi medtem prodajo podvojili, v Evropi pa takrat trgu ponujali le še električna vozila. V ZDA naj bi bil ta delež pri 50 odstotkih.