Bodo avtobusi obstali? Sindikati opozorili na nevzdržno stanje

Sindikalni predstavniki voznikov avtobusov so opozorili na nevzdržno stanje v dejavnosti cestnega potniškega prometa. Ta je, kot so ocenili, tik pred tem, da se ustavi. Voznikov avtobusov je namreč zaradi preobremenjenosti in slabih delovnih pogojev vse manj.

Opozorila sindikatov: Voznikov avtobusov je zaradi preobremenjenosti in slabih delovnih pogojev vse manj. FOTO: Bobo icon-expand

V sindikatu od pristojnih državnih organov in delodajalcev zahtevajo, naj se za voznike avtobusov vzpostavi zdravo, varno in dostojno delovno okolje, sicer bodo pripravili dodatne aktivnosti, da bi poklic postal bolj spoštovan in cenjen ter bi imel perspektivo. Tudi stavka ni izključena. Kot je spomnil Volf, izkušnje že imajo, saj so leta 2017 s stavko dosegli dvig osnovnih plač voznikov Arrive.

Kot je povedal predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije Dušan Vidovič, so razmere v cestnih prevozih po 1. septembru kaotične, na kar opozarjajo tudi potniki. Težava je v pomanjkanju voznega osebja, kar je posledica poslabšanja delovnih razmer. Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf je predstavil dolgoletna prizadevanja za dostojne plače, ustrezne pogoje dela, delovni čas in poklicno zavarovanje voznikov avtobusov, pri čemer pa so večinoma naleteli na gluha ušesa delodajalcev in tudi države, čeprav gre za koncesijsko dejavnost javnega potniškega prometa. "Gre za delodajalce, ki jih slovenski davkoplačevalci vsako leto financiramo z desetinami milijonov evrov, pa kršijo delovno zakonodajo," je dejal Volf in dodal, da je treba določiti pravila igre vseh, ki zaposlujejo v javnem cestnem potniškem prometu. Sindikat je na problematiko že opozoril tudi z dvema protestnima shodoma v letih 2022 in 2023. "Če je bil tisto klic na pomoč, je današnja novinarska konferenca klic iz obupa," je poudaril.

V zvezi s kršenjem delovne zakonodaje je Volf navedel plačevanje poklicnega zavarovanja. Kot posebej problematično pa je izpostavil, da so delodajalci v javnem cestnem potniškem prometu v preteklosti dosegli, da se kot efektivni delovni čas voznikov upošteva samo čas vožnje potnikov, ne pa tudi čas čakanja. Za voznike v mestnem prometu se je takšno sporno ureditev pozneje odpravilo, pri ostalih voznikih pa se še vedno dogaja, da so na delu po 12 ur, pa ne dosežejo niti mesečne obveznosti. Zaradi vse večje obremenjenosti je opazen trend upada števila zaposlenih voznikov avtobusov. Kot je povedal predsednik sindikata voznikov avtobusov v družbi Arriva, ki je eden od dveh največjih koncesionarjev za javne cestne prevoze v državi, Dejan Osterman, na pomanjkanje voznikov avtobusov opozarjajo že nekaj let, situacija, ki smo ji v javnem potniškem prometu priča od 1. septembra dalje, pa je le odraz te problematike. "Še nedolgo nazaj je bilo prošenj za voznike toliko, da so delodajalci lahko izbirali med prijavljenimi kandidati, v zadnjem času pa se je zgodil čisto drug trend. Ta lep in razgiban poklic je postal povsem neprivlačen. Čeprav plačujejo izpite in delijo nagrade, ni dovolj kadra, da bi pokrili vse potrebne proge," je povedal Osterman.