Bodo Laško polnili na Hrvaškem? V pivovarni navedbe zanikajo

Laško in Union. Zeleno in rdeče. Prvi letos praznuje že 200-letnico, odkar so ga v Laškem prvič zvarili, drugi pa je nekaj desetletij mlajši. Danes oboje v pločevinke in steklenice polnijo ob reki Savinji v Laškem.

A konec minulega tedna, ko so v Karlovcu, ki je od mejnega prehoda Vinica odaljen zgolj 30 kilometrov, odpirali novo polnilnico pločevink, so hrvaški mediji zapisali: "Poleg tega smo izvedeli na lokaciji, da naj bi se v Karlovcu kmalu začelo polniti tudi Laško pivo ter nekatere vrste radlerjev, medtem ko bodo sprva polnili pivo Karlovačko in Heineken /.../."

Informacija, ki očitno ne drži. V Pivovarni Laško Union so namreč zapisali: "Pivovarna Laško Union ostaja trdno zavezana slovenskemu trgu in ne načrtujemo selitve proizvodnje k našim južnim sosedom. Razvoj novih proizvodnih zmogljivosti v Karlovcu je usmerjen v potrebe hrvaškega trga in ne poteka na račun Pivovarne Laško Union ali zmanjševanja naših proizvodnih aktivnosti v Laškem."