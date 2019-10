Bodo nadzorniki Petrola, ki so odpoklicali upravo, tudi sami odpoklicani?

Njene besede je potrdil tudi premier Marjan Šarec , češ da njegova stranka LMŠ v Petrolu sploh nima svojih nadzornikov. Poznavalci tej razlagi ne verjamejo, saj gre za eno najpomembnejših in najuspešnejših družb v državi. Zato si vsi, tudi vlada, želijo čim prej slišati resničen razlog, zakaj je med drugimi odstopil tudi predsednik uprave, ki je bil letos imenovan za menedžerja leta.

"Glede na to, da so rezultati dobri, bi pričakoval, da je nekaj kolosalnega narobe. Če je pa samo za razhajanje v konceptih, saj midva se tudi lahko razhajava v konceptih, pa bova še vedno naredila intervju," je v intervjuju za 24ur Fokus dejal Šarec.

Zato je vlada Slovenskemu državnemu holdingu že naročila, da ji mora najkasneje do četrtega novembra posredovati poročilo o tem, kaj se je dejansko zgodilo in zakaj. Nihče namreč ne verjame, da bi se odnos med upravo in nadzorniki čez noč lahko tako močno poslabšal.

Šarca so očitki javnosti, da je bila v menjavo uprave vpletena tudi njegova stranka, prizadeli. "Me pa malce zaboli, če je potem LMŠ kriva za nekaj, česar ni storila. Ker mi smo eno leto v tej državni politiki, ve se čigavi kadri so kje," je dejal.