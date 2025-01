Bodo obrestno mero do junija spravili na dva odstotka?

Evropska centralna banka (ECB) naj bi po pričakovanjih jutri vnovič, že četrtič od junijskega obrata v denarni politiki, znižala obrestno mero. Za kakšen rez se bodo odločili, ni znano, čeprav so vlagatelji konec lanskega leta ugibali, da bi ta utegnil biti tudi 0,5-odstoten. Te dni se sicer pogosteje omenja še eno znižanje za 0,25 odstotka, kar bi obrestno mero, ki je še junija bila na štirih odstotkih, znižalo na 2,75 odstotka. So pa nekateri člani Sveta ECB po poročanju portala Politico že nakazali, da želijo obrestno mero do junija spraviti na dva odstotka.

Tokratna odločitev sicer prihaja v senci groženj novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa s carinami. Tudi o tem bo tekla beseda na nocojšnjem srečanju predsednice ECB Christine Lagarde s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen v Bruslju.