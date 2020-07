PRENOS V ŽIVO: Bodo razširili seznam trgovin, ki bodo lahko odprte ob nedeljah?

Predlog zakona, ki je maja prestal prvo obravnavo v DZ, med izjemami predvideva prodajalne do 200 kvadratnih metrov površine, ki so na bencinskih servisih, letališčih ter avtobusnih in železniških postajah. V Levici so v torek napovedali vložitev dopolnila, ki so ga uskladili s poslanci LMŠ, SD in SAB in s katerim bi nabor izjem razširili.

Med izjemami bi bile tudi tiste tako velike prodajalne v lasti samostojnih podjetnikov ali pravnih oseb, v katerih bi ob nedeljah in dela prostih dneh delali samostojni podjetniki oz. zakoniti zastopniki ali prokuristi pravnih oseb sami.

Kot je v torek dejalLuka Mesec, bodo s tem rešili težavo majhnih trgovin na podeželju in v turističnih krajih, ki so v veliki meri odvisni od prodaje ob nedeljah. Predlog je po njegovem prepričanju ustavno skladen ter upošteva voljo, izraženo na referendumu leta 2003, in tudi mnenje velike večine zaposlenih v trgovini.