Bodo vozila za kitajski Nio izdelovali v hoški Magni?

Po neuradnih informacijah Dnevnika se kot potencialna slovenska lokacija za podjetje Nio omenja hoški obrat družbe Magna Steyr. Vanj je ta kanadsko-avstrijska multinacionalka vložila več kot 150 milijonov evrov, nato pa je leta 2023 proizvodnjo ustavila in jo preselila v avstrijski Gradec.

"Podjetje predstavlja potencialnega partnerja za sodelovanje s slovensko avtomobilsko industrijo. V pogovoru s podpredsednikom Nia Europe Hui Zhangom se je minister zavzel za nadaljevanje pogovorov glede možnosti sodelovanja na področju avtomobilske industrije," so navedli.

Kot so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, je Matjaž Han obiskal münchensko vozlišče avtomobilskega proizvajalca Nio, ki s svojimi inovativnimi rešitvami postavlja nove standarde na področju električnega avtomobilizma.

Magna je z Niom začela sodelovati leta 2017. Kaj bi v Sloveniji lahko izdelovali za Nio, ali bi slovensko tovarno odkupil od Magne in ali bo Magna v svoji tovarni v Gradcu v sodelovanju s slovenskim obratom sestavljala vozila za Nio za evropski trg, za zdaj ni znano. Kot neuradno poroča časnik, pa se omenja možnost razširitve obrata v Hočah, ki je začela obratovati leta 2019. Po neuradnih informacijah STA sicer še ni bila sprejeta nobena odločitev, pogovori pa še potekajo.

Podjetje Nio s sedežem v Šanghaju so ustanovili leta 2012, leta 2018 pa so njegove delnice začele kotirati na newyorški borzi. Leta 2015 je Nio predstavil svoj prvi električni superšportni avtomobil EP9, lani pa blagovno znamko električnih avtomobilov z imenom Onvo za proizvodnjo serijskih vozil.

Magna se po poročanju avstrijskega časnika Kleine Zeitung s ciljem zapolniti proste proizvodne zmogljivosti v zadnjem času tudi sicer obrača proti Kitajski, kjer ima približno 20 let tudi tovarne. V kratkem naj bi začela sestavljati vozila za kitajska proizvajalca GAC Motor in Xpeng. V tem primeru naj bi iz Kitajske dobavljali montažne sklope in nekatere dele, nato pa sestavljali cele avtomobile. Po navedbah avstrijskega časnika bi se lahko kitajska proizvajalca vozil z delno dodelavo vozil v Avstriji med drugim izognila dodatnim carinam na uvoz v EU.

Han se je s predstavniki Nia srečal v sklopu dvodnevnega obiska v Münchnu, kjer se je med drugim udeležil sejma Transport Logistic. Ta poteka od ponedeljka do četrtka, javna agencija Spirit Slovenija pa je na njem organizirala skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva, na kateri sodeluje 14 slovenskih podjetij in ustanov.