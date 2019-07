Boeing bi lahko zaustavil proizvodnjo letal 737 Max

Pet mesecev prej je v nesreči Boeinga 737 Max, ki ga je upravljala družba Lion Air, umrlo 189 ljudi. Medtem ko preiskave obeh nesreč še trajajo, pa Boeing dela na tem, da bi popravil svojo programsko opremo za nadzor letenja MCAS in tudi druge napake, ki so jih ugotovili regulatorji, vključno z ameriško zvezno upravo za letalstvo.

Direktor Boeinga, Dennis Muilenburg, je sicer prepričan, da bo letalo do oktobra ponovno v zraku. Boeingova celotna flota letal 737 Max je namreč že vse od marca, po strmoglavljenju leta etiopijske letalske družbe, ko je umrlo 157 oseb, prizemljena.

Iz Boeinga, ki sicer še vedno čaka na odobritev regulatorjev, so sporočili, da so imeli tedenske tehnične klice z operaterji letal 737 Max, medtem ko so spremenjeno programsko opremo doslej testirali v 225 simulatorjih letenja, piše BBC.

Po dveh prometnih nesrečah se je proizvodnja letal 737 Max zmanjšala z 52 na 42 letal na mesec, zaradi česar bo Boeing moral za dele letala plačati več kot prej, saj ceno teh določa količina nakupa. Prekinitev dobave novih letal 737 Max letalskim družbam je prizadela tudi Boeingov denarni tok in profitne marže. Nadaljnje zmanjšanje proizvodnje letala bi povzročilo nove težave, ki bi lahko privedle do tega, da bo Boeing popolnoma zaustavil proizvodnjo 737 Maxa. To bi bila poteza, ki je podjetje ni sprejelo že od leta 1997, ko je za 20 dni zaustavilo proizvodnjo letal 747, ker je povpraševanje preseglo ponudbo delov.