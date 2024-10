Boeing kupčka milijarde za 'splošne poslovne namene'

Zdaj pa so napovedali dokapitalizacijo, s katero želijo zbrati do 19 milijard dolarjev (17,5 milijarde evrov). Danes so pojasnili, da bodo zbrani znesek namenili za "splošne poslovne namene". Ti med drugim vključujejo odplačilo dolga, povečanje kapitalskih izdatkov in naložbe v hčerinske družbe.

Ameriški proizvajalec letal se že nekaj let sooča s hudimi izzivi. Začelo se je z dvema nesrečama njegovih letal 737 max oktobra 2018 in marca 2019, ki sta skupaj terjali 346 smrtnih žrtev, preživel ju ni nihče. Letala 737 max so bila po svetu prizemljena 20 mesecev.