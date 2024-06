Boeing odvrgel kerozin in se vrnil na Schiphol. Koncernu grozi tožba

V skladu z dogovorom se je ministrstvo za pravosodje strinjalo, da ne bo preganjalo Boeinga zaradi obtožb, da je goljufal Zvezno upravo za letalstvo, vse dokler bo podjetje izboljšalo svoje prakse skladnosti in redno oddajalo poročila. Boeing se je tudi strinjal, da bo plačal 2,5 milijarde dolarjev za poravnavo preiskave.

Uradniki so ugotovili, da je podjetje kršilo sporazum iz leta 2021, ki je Boeing ščitil pred kazensko obtožbo zarote za goljufijo, zaradi dveh tragičnih nesreč leta 2018 in 2019, v katerih je bilo udeleženo letalo 737 MAX.

Tudi sorodniki žrtev nesreč, v katere so bila vpletena letala te družbe, pozivajo tožilstvo, naj zahteva globo v višini 25 milijard dolarjev - in kazensko preganja odgovorne, poroča Reuters.

Izgovori pred svojci žrtev: 'Me je klicala? Jo je kdo držal za roke?'

A tudi po sklenitvi dogovora so se težave kar vrstile, po zaslugi žvižgačev pa je javnost dobila vpogled v pohlepno korporacijo.

Da je Boeing poskušal skriti neskladne dele pred regulatorji Zvezne uprave za letalstvo tako, da jih je umaknil iz vidnega polja in ponarejal evidence, je trdil Sam Mohawk, novi žvižgač, ki dela za Boeingovo enoto za zagotavljanje kakovosti v Rentonu v Washingtonu. Meni tudi, da so bili sporni deli verjetno na koncu vgrajeni v nekatera letala.

Njegove navedbe so bile vključene v poročilo kongresnih preiskovalcev, z obtožbami pa se je moral na zaslišanju v kongresu soočiti izvršni direktor Boeinga Dave Calhoun. Pred odborom in svojci žrtev je postregel predvsem z opravičili in izgovori.