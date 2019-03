Boeing pripravil posodobitev domnevno sporne programske opreme

Poseben program v letalu je dobival napačne informacije od senzorja o tem, kam je usmerjen prednji del letala. Računalnik je dobil informacijo, da letijo pokonci, ter ocenil, da lahko pride do zastoja in strmoglavljenja, zato je nos letala nemudoma obrnil navzdol. Pilota sta ga medtem skušala obrniti navzgor.

Pri Boeingu so kmalu po drugi nesreči napovedali posodobitev programske opreme, ki naj bi odpravila težave. Že pred tem so izvedli izredna usposabljanja za pilote, kjer so jim pokazali, kako lahko domnevno sporno tehnologijo ročno izklopijo.

Piloti naj bi to z drugim stikalom lahko izključili, a se to očitno pri ponesrečenem letalu ni zgodilo. Preiskovalci še niso končali preiskave nesreče boeinga 737 MAX 8, so pa na Lion Air priznali, da je isto letalo še pred usodnim letom imelo težavo s senzorji in da je bil senzor, ki nadzoruje vpadni kot (angle of attack - AOA), zamenjan. Tudi ameriška agencija, ki preiskuje letalske nesreče, sumi ravno programsko pomanjkljivost v tem sistemu, ki računalniku na letalu sporoča, ali leti normalno ali v prevlečenem letu.

Boeing je v poročilu glede težave s sistemom za preprečevanje prevlečenega leta napisal, da "je sistem tako agresiven, da lahko povzroči praktično vertikalni padec letala oziroma nesrečo. To se lahko zgodi tudi, če piloti letijo manualno in ne pričakujejo, da se bo sistem nenadoma vklopil." V osnovi deluje tako, da želi zmanjšati vpadni kot s trimanjem letala.

V primeru nesreče Lion Air je letalo samo trimalo naprej, ker je mislilo, da se približujejo oziroma so že v prevlečenem letu. Pilot se v tem primeru spopada z vse večjim pritiskom krmila, da lahko zadržuje želeni vpadni kot. V določenem trenutku se lahko zgodi, da postane pritisk prevelik in letalo je v tem primeru, zaradi trim sistema, nastavljeno tako, kot da bi pilot krmilo potisnil agresivno naprej. Boeing je pozneje izdal opozorilo vsem uporabnikom 737 MAX, kjer je opozarjal na to programsko pomanjkljivost.