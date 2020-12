Manipulacije na testih? Zaskrbljujoče poročilo pred novimi poleti 737 max

Preiskovalci v ameriškem senatu pravijo, da so pri Boeingu "neprimerno pripravljali" pilote, ki so leteli na testih, s katerimi naj bi letala 737 Max ponovno dobila potrebne certifikate - in s tem med drugim vplivali na njihov reakcijski čas.

Preiskovalci so družbo in regulatorja Federal Aviation Administration (FAA) tudi obtožili, da so "skušali prikriti pomembne informacije". FAA pa naj bi se želela maščevati žvižgačem - namesto, da bi poslušala kritike.

Pri Boeingu pravijo, da so obtožbe vzeli na znanje, da jih bodo preverili, pri FAA pa pravijo, da gre za "neosnovane obtožbe". Prav tako menijo, da so odpravljeni vsi varnostni izzivi pri letalu.

Nesreči v Indoneziji in Etiopiji sta vzeli 346 življenj, krivdo pa so pripisali napaki na programski opremi MCAS.

Na testih za ponovno certificiranje so med drugim preverjali, kako hitro lahko piloti reagirajo na podobno napako programske opreme. V poročilu senatnega odbora pa zdaj trdijo, da so na podlagi podatkov žvižgača ugotovili, da so sodelavci proizvajalca in FAA "vplivali na človeški faktor", kar naj bi dosegli z dodatnimi napotki testnim pilotom. Žvižgač naj bi razkril, da so skušali s tem "zakriti pomembne informacije, ki so morda prispevale k obema tragedijama".

Novi očitki so se pojavili potem, ko je FAA prejšnji mesec dovolila ponovno letenje letal 737 Max. Ob tem so zahtevali popravke na teh letalih in dodatni trening pilotov, zagotovili pa so, da "so spremembe v dizajnu odpravile napake, ki so bile vzrok obeh nesreč".

V ZDA naj bi ta letala spet poletela 29. decembra, so pa že poletela v Braziliji. Evropski regulator Easa naj bi tem letalom spet dovolil leteti v torek, poroča Guardian.