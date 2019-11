Boeingi 737 max naj bi v nebo znova poleteli januarja 2020

Ameriški proizvajalec letal Boeing je sporočil, da bodo njegova letala 737 max, ki so po dveh velikih nesrečah v Indoneziji in Etiopiji s 346 mrtvimi prizemljena od marca letos, v nebo predvidoma znova poletela januarja 2020. Boeing je doslej računal, da se bo to zgodilo do letošnjega decembra.

Boeing pričakuje, da mu bo ameriška Zvezna uprava za zračni promet (FAA) dala zeleno luč za vrnitev letal v promet v naslednjih tednih, vendar pa bo za dejansko ponovno obratovanje letal treba počakati do januarja. Kljub temu so se Boeingove delnice po objavi sporočila podražile za pet odstotkov. Letala Boeing 737 max bodo znova letela januarja 2020. FOTO: AP Kljub Boeingovem sporočilu pa sta družbi American Airlines in Southwest Airlines v petek sporočili, da svojih boeingov max 737 ne bosta pošiljali nazaj v nebo vsaj do marca. Letalske družbe namreč potrebujejo nekaj več časa, da dokončajo urjenje svojih pilotov in namestijo novo, popravljeno računalniško opremo. Nesreči je povzročil sistem za avtomatično uravnavanje višine letala oziroma preprečitev zastoja, ki ga piloti niso zmogli ali znali premagati.