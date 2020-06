Boeingov 737 max bo (testno) spet poletel

Da se bodo testiranja začela, so potrdili tudi pri FAA, CNN pa poroča, da naj bi prvi polet opravili že danes. Uspešno opravljena testiranja so nujna, če želi Boeing za ta tip letal pridobiti vsa potrebna dovoljenja, da bodo lahko znova prevažala potnike.

Pri družbi upajo, da bi lahko letala zeleno luč za polete dobila že sredi leta, po drugi strani pa pri FAA pravijo, da časovnega okvira za odpravo prepovedi letenja – še nimajo.

Med testiranji se bodo, kot pravijo pri FAA, še posebej posvetili preverjanju delovanja avtomatiziranega sistema za kontrolo leta, ki je bil v zadnjih mesecih deležen temeljite nadgradnje. Testni leti bodo potekali več dni, piloti pa bodo izvedli različne manevre in preverjali odzive letala v različnih kritičnih situacijah, da bi ugotovili, ali novi popravki sistema ustrezajo standardom FAA. V primeru obeh tragičnih nesreč so namreč preiskovalci sklepali, da je sistem za boljše manevrske lastnosti (MCAS) nos letala potiskal navzdol.

V dveh nesrečah tega tipa letal je sicer skupaj umrlo 346 ljudi, tragediji pa sta vodili v prizemljitev. Pri Boeingu pa so upali, da bodo letala spet poletela še pred koncem leta 2019, a se to na koncu ni zgodilo, saj so trčili ob več ovir – med drugim so med odpravljanjem težav letala februarja naleteli še na eno napako na programski opremi.

Reševanje težav z letali 737 max je sicer Boeing po ocenah analitikov do zdaj stalo že več kot 16 milijard evrov, številka pa naj bi še naraščala.

Boeing je sicer januarja začasno ustavil proizvodnjo teh letal, tehnične težave letala pa zdaj še zdaleč niso edini problem družbe. Zaradi pandemije covida-19, ki je prizemljila globalno floto letal, so številne letalske družbe na robu preživetja in tudi proizvajalci letal pričakujejo, da bodo v prihodnjih letih zato prodali veliko manj letal, kot so sprva načrtovali.

Po drugi strani pa dovoljenje FAA ne pomeni dokončen konec težav za 737 max. Evropska agencija za varnost letalstva je že večkrat jasno povedala, da dovoljenje FAA v ZDA še ne pomeni avtomatske vrnitve 737 max tudi na evropsko nebo. Del razlogov je vsekakor mogoče pripisati tudi temu, da so številni prepričani, da je Boeing zaradi toksične kulture prepletanja vezi med regulatorji in proizvajalci v ZDA slabo nadzorovan. V Evropi so ta letala med drugim kupile družbe Norwegian Air, TUI in Icelandair.