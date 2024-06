Bogati še nikoli niso bili tako bogati

Avtorji poročila so ugotovili, da se je število premožnih oz. v angleškem jeziku high net worth individuals – gre za tiste, ki imajo več kot milijon evrov likvidnih sredstev, ki jih lahko uporabijo za naložbe – lani povečalo za 5,1 odstotka na 22,8 milijona. Njihovo finančno premoženje je medtem naraslo za 4,7 odstotka na okoli 86.800 milijard ameriških dolarjev, kar je po sedanjem tečaju okoli 79.800 milijard evrov.

Obe številki sta najvišji, odkar je Capgemini v letu 1997 začel izvajati študijo, skoraj gotovo pa sta glede na razvoj zadnjih desetletij in splošno povečevanje bogastva v svetu tudi najvišji v zgodovini.

Znotraj tega ultra premožni, torej tisti s 30 milijoni dolarjev ali več likvidnih sredstev, predstavljajo le en odstotek populacije premožnih, a kar 34 odstotkov finančnega premoženja najbogatejših.

Lanska rast bogastva v svetu sledi približno triodstotnemu padcu v letu pred tem, ki so ga zaznamovali visoka inflacija, ekonomska nestabilnost in slabše razmere na borznih trgih. Lani se je inflacija začela umirjati, borze so zabeležile uspešno leto, tudi gospodarske razmere so se vsaj v delu razvitega sveta začele izboljševati.

Najbolj je bilo bogatenje izrazito v ZDA. Temu je botrovala predvsem rast borznih tečajev, saj je tehnološki indeks Nasdaq npr. poskočil za 43 odstotkov, širši borzni indeks S&P 500 pa za 24 odstotkov.

Število premožnih Američanov se je tako povečalo za 7,1 odstotka na 7,1 milijona, njihovo premoženje pa za 7,2 odstotka na 26.100 milijard dolarjev (24.002 milijardi evrov).

Manj izrazito je bilo povečanje v Evropi, kjer je bila rast borznih indeksov nekoliko manj izrazita, a še vedno krepka. Finančno premoženje premožnih v Evropi se je tako povečalo za 3,9 odstotka na 18.876 milijard dolarjev (17.359 milijard evrov), število premožnih pa za štiri odstotke na 5,8 milijona evrov.

Nekoliko bolj je bila poudarjena rast bogastva v azijsko-tihomorski regiji, kjer se je število premožnih povečalo za 4,8 odstotka na 7,4 milijona, njihovo finančno premoženje pa za 4,2 odstotka na 25.685 milijard dolarjev (23.620,5 milijarde evrov).

V ostalih regijah je bila rast manj izrazita, edino območje sveta, kjer sta se število premožnih in njihovo finančno premoženje malenkost zmanjšala, pa je bila Afrika, čemur sta botrovala padec cen surovin in zmanjšanje tokov tujih naložb.