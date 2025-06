Bomo dobili nov davek?

Da je bila plačna reforma le deloma uspešna, ugotavlja tudi šef fiskalnega sveta Davorin Kračun . "Očitek plačni reformi je pravzaprav to, da ni bila izkoriščena priložnost, da bi nekaj napravili tudi na osnovi dostopnosti in kvalitete storitev javnega sektorja. Tukaj vemo, da so problemi veliki," je dejal.

Zakon, ki je komaj zaživel, že kaže pomankljivosti in s tem – po le nekaj mesecih – odpira nova pogajanja med vlado in sindikati. Slednji so bili danes razočarani, saj da oblast ni pokazala idej, kako reševati anomalije, ko gre za določanje najvišjih plačnih razredov pri napredovanju.

"S tresočo roko in z razmislekom je treba odločati o novih dajatvah, podobno kot o povečanju zadolževanja. Je zelo pomembno, da država skrbi za rast produktivnosti, za dobre pogoje gospodarjenja," pa na to pravi Kračun.

A zdi se, da vsaj za zdaj vlada bolj kot deli jemlje. Takole je včeraj minister za naravne vire in prostor Jože Novak napovedal – očitno – nov davek. "Zdaj, kot vam je znan danes problem, da je veliko stavbnih zemljišč neaktiviranih, so takoimenovan mrtev kapital."

In tudi na to temo je bila vlada v zadnjih tednih deležna nemalo očitkov predvsem s strani naftnih družb. A je na koncu vendarle vsaj deloma popustila in ni zarezala v marže trgovcev. "Smo pa glede na analizo ministrstva za okolje, prostor in energijo sklenili, da regulacijo cen razširimo tudi na avtoceste," je včeraj najavil podpredsednikvlade Matej Arčon.

Tam sicer povečini gorivo točijo le tujci. Gre res, kot kritično ocenjuje del stroke, zgolj za popust tujcem, ki bodo torej to poletno sezono na avtocestnem križu tankali ceneje? Tudi temu ukrepu so sicer odločno nasprotovali trgovci, ki so tem svarijo celo pred morebitnim zapiranjem nekaterih bencinskih servisov.