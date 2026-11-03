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Gospodarstvo

Bomo plačevali slabih 14 evrov na mesec za JEK 2?

Ljubljana, 03. 11. 2026 18.26 pred 21 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Marko Gregorc
Ekonomist Jože P. Damijan

Ali nas čaka nov prispevek, tokrat za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne? Takšna je ena od idej v študiji, ki jo je za gospodarstvo pripravil ekonomist Jože P. Damjan. Prispevek bi gospodinjstva plačevala v času gradnje, znašal pa bi slabih 14 evrov na mesec. In to še ni vse. Da vlada z novo nuklearko misli resno, očitno brez referenduma, kažejo tudi besede ministra Jerneja Vrtovca, ki pravi, da želijo projekt jedrske elektrarne pripeljati do faze, ko povratek ne bo več mogoč.

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Ekonomist Jože P. Damjan se je izračunov financiranja drugega bloka nuklearke lotil na pobudo gospodarstvenikov, ki podpirajo projekt.

Predvidel je pet modelov financiranja. Model A predvideva 100-odstotno javno financiranje, B, kjer 75 odstotkov prispeva država in 25 odstotkov podjetja, C pa 75 odstotkov država in po osmino podjetja ter gospodinjstva, ter D in E z vključevanjem tujih in zasebnih partnerjev.

Gospodinjstva bi vključil, da bi si zagotovil javno podporo projektu. "Javno podporo lahko dobimo na ta način, da v bistvu vso javnost vključimo v ta projekt. Vključimo v shemo financiranja in omogočimo, da lahko participirajo pri koristi tega projekta."

Če bi nuklearka stala 10,4 milijarde evrov, bi gospodarstvo in gospodinjstva po enem izmed Damjanovih predlogov za gradnjo prispevala 25 odstotkov sredstev ali 2,6 milijarde. Približno 860 tisoč gospodinjstev tako 13,8 evra na mesec za devet let gradnje.

"Ključno je tukaj predvsem, da mi zagotovimo, da ob javnem sektorju participirajo tudi podjetja, ki želijo vložiti v projekt in imajo koristi v obliki znižane cene porabe, enako velja za gospodinjstva," pravi Damjan.

Možnosti, kako financirati drugi blok JEK 2, je več. Odločitev pa je na strani investitorja, je študijo profesorja Damjana komentiral infrastrukturni minister Vrtovec: "Vključena gospodinjstva, 14 evrov na mesec ... Se vi strinjate s takšnim načinom financiranja? To je odvisno od investitorja. ... Zagotovo bo tu državno poroštvo in prav je tako in sem za to, da pri tem sodelujemo širše ... tudi z gospodarstvom, predvsem je gospodarstvo tisto, ki potrebuje el. energijo, energetsko intenzivna podjetja."

Ali bodo v investiranje primorana tudi gospodinjstva, minister ni odgovoril neposredno. Bo pa odločitev najbrž znana kmalu: "Vlada želi projekt JEK 2 pripeljati tako daleč, da ga ne bo mogoče ustaviti."

Kako bi sodelovala gospodinjstva?

Gospodinjstva bi po vseh scenarijih financirala do ene osmine nuklearke, kar bi po Damjanovi oceni znašalo približno 1,3 milijarde evrov.

Vsako gospodinjstvo bi med gradnjo plačevalo 13,8 evra mesečno, v devetih letih – kolikor naj bi trajala gradnja – pa skupaj 1.492 evrov. Kaj bi dobili v zameno?

V letih gradnje bi gospodinjstva pri elektriki v povprečju prihranila 18,7 evra na leto, skupaj v devetih letih torej 168 evrov. Prihranek bi se gospodinjstvom po začetku obratovanja nove nuklearke povečal na povprečno 58,3 evra na leto. To pomeni, da bi se investicija gospodinjstvom povrnila v približno 23 letih po začetku obratovanja. V 40 letih po zagonu elektrarne pa bi gospodinjstvo privarčevalo 2.333 evrov, ocenjuje Damjan.

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KOMENTARJI13

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Potouceni kramoh
03. 11. 2026 20.08
A tile desni norci bi zdaj pa pobirali samoprispevek pri gradnji tko kot smo ga nekoč v Yugi.Naj desnuhi javijo ali je potrebno še udarniško delo pr Jeku ker pridemo še delat in to gratis.
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+1
1 0
OsBo
03. 11. 2026 20.04
Ja itak....totim se čist meša
Odgovori
0 0
glavcaena
03. 11. 2026 20.01
te matematike pa res ne razumem, plačevati po 14 eur na mesec in to 9 let, da bi prihranil 18 eur na leto. Prihranil? Pa vi to resno? da bomo pol spet uvažali elektriko pa jo drago plačevali. Nateg!!!
Odgovori
0 0
DasaizDalasa
03. 11. 2026 19.59
Problem je ker nakoncu ne bo stala 10 miliard ampak 20! To pomeni da bomo plačali 28eur.
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-1
0 1
mejacrnikal
03. 11. 2026 20.03
pod levimi vladami se ta znesek ne ni bil dovolj
Odgovori
-1
0 1
bbb1981
03. 11. 2026 19.57
veliko raje plačam kot pa RTV
Odgovori
+2
2 0
mali.mato
03. 11. 2026 19.54
Raje za elektrarno kot za RTV.
Odgovori
+5
5 0
NeMoresVerjet
03. 11. 2026 19.54
Ukinimo rtv. Proboem resen. Jedrska nas dejansko resi odvisnosti od drugih, za razliko od rtv, ki ne resuje nicesar.
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+3
3 0
HitriKrtek
03. 11. 2026 19.54
Dokler bomo prodajali tako elektriko da jo bomo svinjsko dražje kupovali nazaj za domačo potrošnjo, ne dam niti centa!!!
Odgovori
+0
1 1
konc
03. 11. 2026 19.52
Lahko, namesto RTV. Bo dolgoročno veliko več koristi za vse nas.
Odgovori
+2
4 2
Lion90
03. 11. 2026 19.51
Niso se dost pokradl
Odgovori
-2
1 3
Verus
03. 11. 2026 19.51
Ta banda v politiki samo jemlje, jemlje, jemlje, jemlje.... To je nemogoče
Odgovori
+1
3 2
mali.mato
03. 11. 2026 19.55
Z zakonom, ki bo na referendumu, boš dobil tudi nekaj nazaj.
Odgovori
0 0
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