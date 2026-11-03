Bomo plačevali slabih 14 evrov na mesec za JEK 2?

Ekonomist Jože P. Damjan se je izračunov financiranja drugega bloka nuklearke lotil na pobudo gospodarstvenikov, ki podpirajo projekt.

Predvidel je pet modelov financiranja. Model A predvideva 100-odstotno javno financiranje, B, kjer 75 odstotkov prispeva država in 25 odstotkov podjetja, C pa 75 odstotkov država in po osmino podjetja ter gospodinjstva, ter D in E z vključevanjem tujih in zasebnih partnerjev.

Gospodinjstva bi vključil, da bi si zagotovil javno podporo projektu. "Javno podporo lahko dobimo na ta način, da v bistvu vso javnost vključimo v ta projekt. Vključimo v shemo financiranja in omogočimo, da lahko participirajo pri koristi tega projekta."

Če bi nuklearka stala 10,4 milijarde evrov, bi gospodarstvo in gospodinjstva po enem izmed Damjanovih predlogov za gradnjo prispevala 25 odstotkov sredstev ali 2,6 milijarde. Približno 860 tisoč gospodinjstev tako 13,8 evra na mesec za devet let gradnje.

"Ključno je tukaj predvsem, da mi zagotovimo, da ob javnem sektorju participirajo tudi podjetja, ki želijo vložiti v projekt in imajo koristi v obliki znižane cene porabe, enako velja za gospodinjstva," pravi Damjan.

Možnosti, kako financirati drugi blok JEK 2, je več. Odločitev pa je na strani investitorja, je študijo profesorja Damjana komentiral infrastrukturni minister Vrtovec: "Vključena gospodinjstva, 14 evrov na mesec ... Se vi strinjate s takšnim načinom financiranja? To je odvisno od investitorja. ... Zagotovo bo tu državno poroštvo in prav je tako in sem za to, da pri tem sodelujemo širše ... tudi z gospodarstvom, predvsem je gospodarstvo tisto, ki potrebuje el. energijo, energetsko intenzivna podjetja."

Ali bodo v investiranje primorana tudi gospodinjstva, minister ni odgovoril neposredno. Bo pa odločitev najbrž znana kmalu: "Vlada želi projekt JEK 2 pripeljati tako daleč, da ga ne bo mogoče ustaviti."