Bomo zaradi omrežnine izdelke kupovali dražje?

Četrtkov nastop koalicije, ki je napovedala regulacijo cene elektrike, težko razumemo kot uspešno reševalno akcijo, meni poslanec Nove Slovenije Jernej Vrtovec, prej nasprotno: "Fiasko vlade."

Ukrep bo sicer res znižal ceno položnice, a na koncu bomo račun – tako Vrtovec – poravnali državljani. Le da bomo zdaj segli v drug žep. "Imajo pa s tem načinom dela ljudi res blazno za norca, iz kje pa bomo davkoplačevalci plačevalo to regulacijo, ja iz naslova proračuna," je bil oster.

Da včerajšnja odločitev vlade zagate ne rešuje dolgoročno, prikimava sicer tudi koalicijski poslanec Predrag Baković. "Seveda to razumem kot začasni ukrep, bo pa treba najti v zvezi s tem neko ustrezno rešitev, ki ne bo povzročala višjih položnic ljudem in da bo predvsem razumljiva in ljudem jasna," je dejal.

V ponedeljek bodo na to temo zasedali poslanci državnega zbora. Tokrat naj bi enotno nastopili proti novemu sistemu obračunavanja omrežnin in pozvali Agencijo k ponovnemu razmisleku. "Zelo smešno bo gledati poslance vladne opozicije, ki so še mesec dni nazaj zatrjevali, da omrežnina ne bo višja," se ob tem muza Vrtovec.

Res je poslanec Gibanja Svoboda Tomaž Lah še oktobra trdil, da bo "povprečen odjemalec, če bo ostal pri istih navadah, v povprečju na letni ravni celo kak odstotek, dva, tri omrežnine plačal manj, kot jo plača zdaj". Da niso obrnili plošče, sicer vztrajajo v največji vladni stranki, četudi se danes njihove izjave slišijo drugače kot tiste, izrečene pred mesecem, sredi oktobra. "Ta skok iz poletne v zimsko tarifo pa bi dejansko povzročil precej višje položnice v zimskih mesecih, ukrepi, ki jih je včeraj sprejela vlada, so edini smiselni in edini pravilni v danem trenutku," je namreč danes dejal ta isti poslanec.