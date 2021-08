Nove turistične bone do zdaj unovčilo več kot 147 tisoč upravičencev

Od 16. julija so prebivalcem Slovenije na voljo novi boni, ki so unovčljivi v dejavnostih turizem, gostinstvo, šport in kultura. Polnoletnim pripada bon v vrednosti 100 evrov, mladoletnim pa v vrednosti 50 evrov. Boni so del novega interventnega zakona, v okviru katerega je gospodarstvu, predvsem turizmu, skupno namenjenih 243,5 milijona evrov pomoči.

Vrednost bonov je evidentirana kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (Furs) eDavki. Posamezniki lahko svoje stanje bona spremljajo v mobilni aplikaciji eDavki.