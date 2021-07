Kje in kako unovčiti nove bone?

- Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

- Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

Ne glede na to pa je "ponudnik storitev tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed navedenih dejavnosti", naštetih zgoraj, izhaja iz objave v Uradnem listu.

Bon v višini 100 oziroma 50 evrov za mladoletne osebe se bo lahko unovčil za vse naštete storitve, ki so v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Slovenije. So združljivi z lanskoletnimi, koristili pa jih bomo lahko v več delih in pri več ponudnikih. Del boste tako lahko na primer porabili za obisk muzeja, del v fitnes centru, del za gostinsko nastanitev...

Podobno kot lani se bodo boni lahko prenašali med bližnjimi družinskimi člani v ravni vrsti do drugega kolena (torej stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.