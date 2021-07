Unovčenih že 9177 novih bonov, največ v turizmu

Novi boni bodo veljali do konca letošnjega leta, vlada pa bo njihovo veljavnost lahko podaljšala za obdobje šestih mesecev. V vrednosti 100 evrov, oziroma 50 evrov za mladoletne osebe, so boni podobno kot lani prenosljivi med ožjimi družinskimi člani, prav tako so združljivi z lanskoletnimi. Koristite jih lahko v več delih in pri več ponudnikih. Del boste tako lahko na primer porabili za obisk muzeja, del v fitnes centru, del za turistično nastanitev ...