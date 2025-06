Borze spet zelene: ameriški indeksi z novimi rekordi

New York, 27. 06. 2025 16.23 | Posodobljeno pred 37 minutami

Indeksi na newyorških borzah se v uvodu trgovanja zvišujejo, potem ko so predstavniki ZDA in Kitajske potrdili napredek pri trgovinskih pogajanjih. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta pri tem dosegla rekordno visoki vrednosti.