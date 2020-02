Širjenje koronavirusa plaši vlagatelje

V Italiji so potrdili četrto smrtno žrtev koronavirusa . Med drugim so v državi zaprli številne javne prostore in odpovedali prireditve. Koro navirus se širi tudi drugod po svetu ; iz Južne Koreje danes poročajo o 161 novih primerih okužbe, prvi primer so zabeležili v Afganistanu.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek se bo danes sestal s ključnimi deležniki s področja gospodarstva in turizma. Po napovedih si bodo izmenjali informacije in preučili posledice in vplive izbruha novega koronavirusa na slovensko gospodarstvo. Pripravili naj bi tudi priporočila za potrebne ukrepe.

Indeks najpomembnejših delnic v območju z evrom Eurostoxx 50 se je do 9.30 po srednjeevropskem času znižal za 3,40 odstotka. V Frankfurtu je bil DAX 3,32 odstotka pod gladino, CAC 40 je bil v Parizu 3,55 odstotka nižje. FTSE 100 se je spustil 2,72 odstotka nižje.

Tečaj evra je teden prav tako začel z manjšimi izgubami vrednosti v primerjavi z dolarjem; zjutraj je bilo treba za en evro odšteti 1,0820 dolarja, kar je nekaj manj kot v petek zvečer. Evropska centralna banka je referenčni tečaj evra v petek postavila pri 1,0801 dolarja.

Strah pred koronavirusom in njegovimi učinki na gospodarstvo je danes potopil tudi azijske borze. Seulska je izgubila štiri odstotke, hongkonška 1,8 odstotka in šanghajska 0,3 odstotka. Za več kot dva odstotka so padli tudi osrednji indeksi v Sydneyju, Bangkoku in Manili, v Taipeiju, Džarakti in Singapurju pa so bili padci več kot enoodstotni.