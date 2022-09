Boscarol po Koloseju kupil še Žitovo zemljišče v ljubljanskem BTC

Po navedbah družbe je prodaja nepremičnine sestavni del strategije, ki vključuje prestrukturiranje in modernizacijo skupine Žito, prodajo njenih neoperativnih nepremičnin in koncentracijo proizvodnih lokacij.

"Cilj te strategije je povečati učinkovitost skupine in njeno močnejšo usmeritev v segment pekarstva z namenom uspešnega preoblikovanja družbe v skladu s tržnimi trendi in krepitvijo vodilnega položaja na trgu," so pojasnili na spletni strani družbe.

Po neuradnih informacijah Financ naj bi bil celoten posel vreden več kot 30 milijonov evrov.

Ivo Boscarol, ki je nekdanji lastnik podjetja Pipistrel, je na začetku septembra v ljubljanskem BTC že kupil stavbo Koloseja. Zanjo naj bi odštel 6,4 milijona evrov.