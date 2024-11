Bosch bo ukinil 5500 delovnih mest v avtomobilskem segmentu

Razlog za odpuščanja je tudi potreba po zagotovitvi obsežnih finančnih sredstev za naložbe v nove tehnologije. "Naše strukture moramo prilagoditi spreminjajočemu se tržnemu okolju in vzdržno zmanjšati stroške, da bi okrepili našo konkurenčnost," je v izjavi dejal član Boscheve uprave Stephan Hoelzl.

V segmentu programske opreme za avtomobile bodo do leta 2027 ukinili 3500 delovnih mest, od tega polovico v Nemčiji. V segmentu krmilnih sistemov nameravajo med letoma 2027 in 2030 ukiniti do 1300 delovnih mest, še 600 pa v tovarni v mestu Hildesheim v osrednji Nemčiji. Tam naj bi število zaposlenih do leta 2032 zmanjšali še za 150.