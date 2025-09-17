Bosch napovedal varčevalni program, ogroženih 14.000 delovnih mest

Kriza je močno prizadela Bosch, vodilni pa zato napovedujejo varčevalne ukrepe, poroča tagesschau.de . Tehnološka skupina Bosch tako namerava v prihodnjih letih doseči bistveno večje prihranke stroškov, kot je bilo načrtovano prej. Zaposlene so obvestili, da se bodo letni stroški v poslovnem sektorju mobilnosti zmanjšali za 2,5 milijarde evrov, vključno z dodatnimi odpuščanji. Ciljne donosnosti naložbe v višini sedmih odstotkov v avtomobilski diviziji sicer ne bodo dosežene, sta v intervjuju za Stuttgarter Zeitung pojasnila član upravnega odbora sektorja Markus Heyn in direktor kadrovske službe Stefan Grosch .

V Nemčiji naj bi zaradi šibkega povpraševanja tako izgubili približno 3800 delovnih mest. Bosch sicer že od konca leta 2023 izvaja vrsto programov za zmanjšanje števila delovnih mest – predvsem v dobaviteljskem sektorju. Pričakuje se, da bo po vsem svetu izgubljenih tisoče delovnih mest. Podjetje je pred kratkim napovedalo, da bo moralo ukiniti delovna mesta na svoji lokaciji v Reutlingenu. Ukrepi za zmanjšanje stroškov bodo do leta 2029 vplivali na 1100 delovnih mest. Skupno število ukinjenih delovnih mest pa bi lahko bilo več kot 14.000 – velik del teh je v dobaviteljskem sektorju v Nemčiji.

Kadrovska služba je sicer napovedala, da se bo vrzel v stroških pri Boschu v prihodnjih letih znatno zmanjšala in najkasneje do leta 2030 zaprla. Da bi to dosegli, so napovedali številne ukrepe. "Letos bomo sprejeli potrebne odločitve in se o njih pogovorili s predstavniki zaposlenih." Vendar naj bi se podjetje držalo sporazuma, ki do konca leta 2027 izključuje obvezna odpuščanja v dobaviteljskem sektorju v Nemčiji, zagotavljajo. Med drugim naj bi prihranili pri stroških materiala in energije. Pričakujejo tudi povečanje produktivnosti. Frank Sell, predstavnik delavcev, je dejal, da si ne zatiskajo oči pred napeto situacijo. Vendar pa so bili že doseženi znatni prihranki stroškov, je poudaril. "Zato pričakujemo, da bo vodstvo pravočasno natančno predstavilo svoje načrte."