Gospodarstvo

Bosch napovedal varčevalni program, ogroženih 14.000 delovnih mest

Berlin, 17. 09. 2025 12.22 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
A.K.
Komentarji
20

Kriza v avtomobilski in strojni industriji je lani močno prizadela tudi Bosch. Podjetje se je znašlo v škripcih, zato se ne bodo mogli izogniti odpuščanjem, napovedujejo. Napovedali so obsežen varčevalni program.

Kriza je močno prizadela Bosch, vodilni pa zato napovedujejo varčevalne ukrepe, poroča tagesschau.de. Tehnološka skupina Bosch tako namerava v prihodnjih letih doseči bistveno večje prihranke stroškov, kot je bilo načrtovano prej. Zaposlene so obvestili, da se bodo letni stroški v poslovnem sektorju mobilnosti zmanjšali za 2,5 milijarde evrov, vključno z dodatnimi odpuščanji. Ciljne donosnosti naložbe v višini sedmih odstotkov v avtomobilski diviziji sicer ne bodo dosežene, sta v intervjuju za Stuttgarter Zeitung pojasnila član upravnega odbora sektorja Markus Heyn in direktor kadrovske službe Stefan Grosch

Bosch
Bosch FOTO: AP

 V Nemčiji naj bi zaradi šibkega povpraševanja tako izgubili približno 3800 delovnih mest. Bosch sicer že od konca leta 2023 izvaja vrsto programov za zmanjšanje števila delovnih mest – predvsem v dobaviteljskem sektorju. Pričakuje se, da bo po vsem svetu izgubljenih tisoče delovnih mest. Podjetje je pred kratkim napovedalo, da bo moralo ukiniti delovna mesta na svoji lokaciji v Reutlingenu. Ukrepi za zmanjšanje stroškov bodo do leta 2029 vplivali na 1100 delovnih mest. Skupno število ukinjenih delovnih mest pa bi lahko bilo več kot 14.000 – velik del teh je v dobaviteljskem sektorju v Nemčiji.

Kadrovska služba je sicer napovedala, da se bo vrzel v stroških pri Boschu v prihodnjih letih znatno zmanjšala in najkasneje do leta 2030 zaprla. Da bi to dosegli, so napovedali številne ukrepe. "Letos bomo sprejeli potrebne odločitve in se o njih pogovorili s predstavniki zaposlenih." Vendar naj bi se podjetje držalo sporazuma, ki do konca leta 2027 izključuje obvezna odpuščanja v dobaviteljskem sektorju v Nemčiji, zagotavljajo. Med drugim naj bi prihranili pri stroških materiala in energije. Pričakujejo tudi povečanje produktivnosti. Frank Sell, predstavnik delavcev, je dejal, da si ne zatiskajo oči pred napeto situacijo. Vendar pa so bili že doseženi znatni prihranki stroškov, je poudaril. "Zato pričakujemo, da bo vodstvo pravočasno natančno predstavilo svoje načrte."

bosch kriza
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Murkovzos
17. 09. 2025 13.44
Za dobičke in menedžerje je pač treba privarčevat... Nasankajo spet nedolžni... Slovenjski proizvodni delavci itak niso več konkurenčni, zdaj so za male pare glavni azijci.
ODGOVORI
0 0
Zemljak Balki
17. 09. 2025 13.42
V Bosch nazarje ne delajo ob petkih ze par mescov.Pa za dolocen cas so vse ven pometal...pa to
ODGOVORI
0 0
Potouceni kramoh
17. 09. 2025 13.34
+1
Če je Bosch v krizi je EU splav pred slapom.
ODGOVORI
1 0
CenterDesno
17. 09. 2025 13.34
+1
Pač to je naša evropska politika, namesto, da bi gospodarstvu nudili ugodne pogoje je en kup neke nepotrebne birokracije, zelenega terorizma itd. Medtem ko se v tujini polulajo na te stvari...Zato nismo več konkurenčni tujim firmam, posledice pa so vidne.
ODGOVORI
1 0
druga Švica
17. 09. 2025 13.24
Čestitke gospej iz Bruslja za uspešno delo, upam da dobi kakšen dodatek…..
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
17. 09. 2025 13.12
+2
Sedaj je prilika, da vse doktorje, inženirje ter atomske fizike, ki jih je Merklova 2016 privabljala odprtih rok, pošljejo nazaj domov.
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 13.45
Ravno nasprotno... Ravno zdaj najbolj potrebujemo njihove zdaj že pregovorno "pridne roke in pamet". 🤡🤡🤡
ODGOVORI
0 0
yolli
17. 09. 2025 12.47
+5
Še en uspeh Bruselske politike.....
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 13.32
+1
Kot UA na fronti...iz zmage v zmago. ...do končnega poraza.
ODGOVORI
1 0
Capri
17. 09. 2025 12.43
+3
Take informacije prihajajo po kapljicah, ostalega ne smejo pisati.
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 12.37
+0
A ni zanimivo mal gledat firme, ki so prestale 1. in 2. WW; proti UVDL, Kaji, Mercom in podobnim mandelcem pa nimajo za burek. Bo še pestro...
ODGOVORI
1 1
Aijn Prenn
17. 09. 2025 13.00
-5
A si mal pomešal, al se samo neumnega delaš?? UVDL, Kaja, Merc... a niso njihova dejanja zgolj odgovor na dejanja nekoga drugega?? A se ti ne zdi, da se zgolj odzivajo na agresijo Putina na sosednjo državo?? Težek r€tard, ja.
ODGOVORI
0 5
Pauperes Commilitones
17. 09. 2025 13.26
+2
aha ... Bosch se odziva na agresijo Putina. Tebi ni pomoči, oprana glava.
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 13.30
-1
Da...
ODGOVORI
0 1
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 12.35
-1
Boš? Drugač bom js...
ODGOVORI
0 1
