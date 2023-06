Bosch Rexroth na Brniku odprl nov proizvodni obrat

"Imamo tudi ambiciozen načrt, da bi leta 2028 dosegli deset milijard evrov prodaje," je povedal član izvršnega odbora Bosch Rexroth AG, odgovoren za proizvodnjo in vodenje kakovosti, Reinhard Schäfer . Kot je dejal, bo k tej načrtovani rasti prispeval tudi nov proizvodni obrat na Brniku, ki je pomemben del investicij skupine Bosch Rexroth v stavbe, stroje, novo tehnologijo in v ljudi.

Bosch Rexroth je v Sloveniji prisoten že 25 let, in sicer od leta 1998, ko je bila sklenjena pogodba, s katero je Domel družbo Indramat Elektromotorji prodal družbi Mannesmann Rexroth. Leta 2016 se je družba preimenovala v Bosch Rexroth in igra pomembno vlogo v globalni proizvodni mreži skupine, ki je lani ustvarila sedem milijard evrov prihodka.

Podjetje bo za 13,2 milijona evrov vredno investicijo prejelo 830.000 evrov državne spodbude. Kot je dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han , vlaganja v naložbe, ki omogočajo diverzifikacijo ponudbe podjetij, prinašajo številne pozitivne učinke ne samo investitorjem, temveč celotnemu gospodarstvu. "Tovrstne investicije spodbujajo inovacije in tehnološki napredek, kar nas postavlja na globalni zemljevid konkurenčnosti," je poudaril.

Podjetje velja za specialista na področju razvoja in proizvodnje najbolj zahtevnih elektromotorjev ter točkovnih varilnih transformatorjev za potrebe avtomobilske industrije, obdelovalne stroje ter avtomatizacijo proizvodnje. Gre za izrazito maloserijsko proizvodnjo zahtevnih izdelkov, ki so prilagojeni specifičnim zahtevam kupcev.

V treh letih naj bi se proizvodnja podjetja količinsko povečala za 200 odstotkov, močno se veča tudi število zaposlenih. Medtem ko jih je bilo ob začetku gradnje okoli 400, naj bi jih bilo do konca leta že več kot 500.

Z investicijo Bosch Rexrotha je zadovoljen tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je prepričan, da nam bo tehnologija pomagala pri ukrepih, ki jih od nas terjajo podnebne spremembe. Posebej je izpostavil pomen elektrifikacije industrije, pri čemer lahko pomembno vlogo igra tudi Bosch Rexroth.

Poudaril je, da so v času pandemije in ukrajinske ter energetske krize odgovorni industrialci investirali v trajnostno prihodnost. "Samo tisti gospodarstveniki, ki znajo pravočasno investirati v dolgoročne trende, so zmagovalci prihodnosti," je prepričan Golob. Poleg vlaganj v znanje in tehnologijo pa je kot ključ do višje dodane vrednosti in s tem višjih plač poudaril tudi zadovoljstvo zaposlenih, ki so ga na današnji prireditvi izpostavili tudi vodilni v Bosch Rexrothu.

"Všeč mi je, da znamo na enem mestu združevati skrb za okolje in skrb za zaposlene ter hkrati tudi skrbeti za materialno blaginjo. Mislim, da si takih zgodb v Sloveniji lahko samo želimo, in verjamem, da jih bomo še imeli, tudi tu v bližini. Naj nam bo današnji dan vsem navdih, da je vse to mogoče združiti v celoto, ki zmaguje na dolgi rok," je sklenil premier.