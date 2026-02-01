Bosch ukinja 20.000 delovnih mest

"Gospodarska realnost se odraža tudi v naših rezultatih," je dejal izvršni direktor Boscha Stefan Hartung, potem ko so uradni podatki v petek pokazali, da se je brezposelnost v Nemčiji zvišala na 6,6 odstotka, kar je največ v 12 letih. Januarja je bilo v Nemčiji brez dela tako več kot tri milijone ljudi.

Pri Boschu, glavnemu dobavitelju avtomobilskih delov, so leto 2025 opisali kot težko in boleče. In niso edini, saj je raziskava EY, ene največjih revizijskih družb na svetu, pokazala, da je bilo lani v Nemčiji v avtomobilski industriji ukinjenih več kot 50.000 delovnih mest, navaja Politico.