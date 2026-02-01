Naslovnica
Gospodarstvo

Bosch ukinja 20.000 delovnih mest

01. 02. 2026 15.20

Avtor:
N.L.
Bosch

Nemški industrijski velikan Bosch je sporočil, da načrtuje ukinitev 20.000 delovnih mest. Eden od razlogov je zagotovo slabo poslovanje v preteklem letu, ko se je dobiček skoraj prepolovil.

"Gospodarska realnost se odraža tudi v naših rezultatih," je dejal izvršni direktor Boscha Stefan Hartung, potem ko so uradni podatki v petek pokazali, da se je brezposelnost v Nemčiji zvišala na 6,6 odstotka, kar je največ v 12 letih. Januarja je bilo v Nemčiji brez dela tako več kot tri milijone ljudi. 

Pri Boschu, glavnemu dobavitelju avtomobilskih delov, so leto 2025 opisali kot težko in boleče. In niso edini, saj je raziskava EY, ene največjih revizijskih družb na svetu, pokazala, da je bilo lani v Nemčiji v avtomobilski industriji ukinjenih več kot 50.000 delovnih mest, navaja Politico. 

Stefan Hartung
Stefan Hartung
FOTO: Profimedia

Zaradi omenjenih številk je vse več nervoze tudi v Berlinu, vlada Friedericha Merza pa pod vse večjim pritiskom zahtev delavcev, sindikatov in podjetnikov. 

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je bila mesečna stopnja anketne brezposelnosti v decembru 5,1 odstotka.

nemčija industrija bosch

Trump brez rokavic, Evropa moralna sila, medtem ko drugi delajo biznis

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
01. 02. 2026 16.42
Gospodarstvo propada kjer koli levičar vlada.
Odgovori
+1
1 0
street45
01. 02. 2026 16.41
Cene avtomobilov na realne vrednosti spustit in bo takoj bolje.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
01. 02. 2026 16.41
Bravo, propad evrope zaradi nesposobnih voditeljev!!!
Odgovori
0 0
Vakalunga
01. 02. 2026 16.39
ZANIMIVO v BSH - ju se tresejo...
Odgovori
+2
2 0
Nace Štremljasti
01. 02. 2026 16.26
bravo Rusi,Kitajci lepo strižete ovce,samo tako naprej
Odgovori
+1
3 2
Prelepa Soča
01. 02. 2026 16.25
Evo, vsi ti delavci naj kupijo Bosch in jim bodo muljoni kar sami leteli v žep.
Odgovori
+4
5 1
Bolfenk2
01. 02. 2026 16.23
Levičarji niso uničili samo slovenskega gospodarstva. Tudi v Nemčiji so imeli levičarsko vlado in jim podjetja crkujejo kot muhe pozimi.
Odgovori
+6
10 4
Animal_Pump
01. 02. 2026 16.22
Jap...Kitajski električni avtomobili...bodo na žalost povozili bencinarje pa dizlarje evropske. Zaspal smo... Bo treba elektriko zrihtat...benzarje pa dizlarje..pa počasi v muzej. Sicer pa...ne vemo kaj bo s kitajci...čez 5 let...
Odgovori
-1
2 3
clox
01. 02. 2026 16.39
ni problem Kitajec, problem je da za premium ceno avta, ki je nižje ali srednje cenovc v evropi dobiš nezanesljivo kanto. Sorry če na nizkocenovcu citroenu al pa medium volkswagnu crkne del, ki te pide 2000-3000-4000 eur... potem je vseeno če kupiš kitajca
Odgovori
+1
1 0
Chrome
01. 02. 2026 16.14
Najbolj žalostno pri vsem tem je, da evropa nima v rokah škarij, da bi sama odrezala platno, ampak vse skupaj nadzira kitajska. Kriza 2007 je bila proti temu šala.
Odgovori
+6
6 0
nelevnedesen
01. 02. 2026 16.09
Sankcije delujejo
Odgovori
+6
9 3
deny-p
01. 02. 2026 16.08
Posljite našega Luko Mesca gor, da spravi direktorje, menedžerje k pameti.....🤣🤣🤣
Odgovori
+12
14 2
Kameleon Kiddo
01. 02. 2026 16.23
Kupi raje rezervno kolo za avto ,kot pa da bate brusiš in pimpaš to mašino,kr mašina brez koles na avtu ves kaj bo ne? Na mestu boš obstal pri polnih obratih gospodarske mašine.....
Odgovori
-4
0 4
Groucho Marx
01. 02. 2026 16.37
Ja, lewaci imajo radi 100 koles in konjsko vprego..
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
01. 02. 2026 15.46
koliko podjetij, koliko delovnih ljudi je v r slo odvisno od nemških firm..tu ideologija ne šteje...
Odgovori
+6
6 0
zurc
01. 02. 2026 16.26
tega si nobeden noče priznat
Odgovori
+1
1 0
rdeča petokraka
01. 02. 2026 15.44
Sankcije še kako delujejo.
Odgovori
+2
6 4
Chrome
01. 02. 2026 16.06
Sankcije nimajo tukaj nič. No edino če so to sanskcije kitajske proti evropi.
Odgovori
-1
3 4
nelevnedesen
01. 02. 2026 16.10
Seveda imajo. Dražji energenti in manj denarja pri ljudeh
Odgovori
+1
5 4
Chrome
01. 02. 2026 16.17
Prodaja avtomobilov je na predkoronski ravni, samo ne prodaja naših evropskih. Evropa je tehnološko zaspala, namakati smo pričeli jermene v olje ko so drugi razvijali drugačne stvari. Dobrih 10 let smo zadaj in to leto bo pestro.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
