Boste izbrali delnice? Vzajemna: Z odprtjem trgovalnega računa ne hitite

Do deleža pri statusnem preoblikovanju Vzajemne so poleg Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije upravičeni vsi, ki so bili na dan 31. december 2023 člani Vzajemne. To so zavarovanci, ki so imeli tega dne pri Vzajemni veljavno vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem eno leto ali več. Gre za nekaj več kot 831.000 oseb.

Se bo po plačanih stroških odprtja in vodenja računa obrestovalo izbrati delnice?

Kdor trgovalnega računa še nima, ga bo moral odpreti pri eni od bank ali borznoposredniških hiš, saj brez tega prevzem delnic iz KDD ne bo mogoč. S tem pa so povezani stroški odprtja in vodenja računa in mnogi se sprašujejo, ali se jim bo lastništvo v preoblikovani Vzajemni sploh obrestovalo.

S to problematiko so seznanjeni tudi na finančnem ministrstvu, in kot je pred nekaj dnevi povedala državna sekretarka Nikolina Prah, kot eno od možnih rešitev vidijo neposredno uvrstitev delnic Vzajemne na individualne naložbene račune, kot jih predvideva predlog Zakona o individualnih naložbenih računih, ki je bil konec lanskega leta v javni obravnavi. "To bi bila izjema od siceršnjega poslovanja na tem računu," je povedala. Pričakuje, da bo vlada predlog zakona obravnavala v marcu ter ga poslala v potrditev v DZ.

Stroške odprtja in vodenja trgovalnega računa ter prenosa delnic določajo banke in borznoposredniške hiše same. Po javno dostopnih podatkih se gibljejo od 30 do 50 evrov letno.