Boste to poletje šli na 'tihe počitnice'?

Bi radi na dopust, ki vam upravičeno pripada, a ga ne morete izkoristiti, ko želite, ker ni jasno, kdo vas bo nadomeščal? Morda delodajalec celo pričakuje, da boste med dopustom dosegljivi. Ali pa vam z neverbalno komunikacijo vzbujajo slabo vest, da ste slab delavec, ki bo le s težavo napredoval, če si drznete vzeti dopust?

Raziskava Pew Research denimo kaže, da v ZDA delavci, ki imajo plačan dopust, običajno vzamejo le polovico dopusta, ki jim pripada. Tudi pri nas se pojavljajo primeri, ko delavci ne morejo na dopust, ker delodajalci v želji po čim več dobička zaposlujejo minimalno število ljudi, ki jih delovni proces zahteva, to pa pomeni, da se sistem zruši ob vsaki odsotnosti. Strokovnjaki menijo, da to predstavlja pasivno-agresivni način, kako ljudem dati vedeti, da je dopust nesprejemljiv.

In zato so vse pogostejši trend "tihe počitnice". Tretjina vprašanih, ki je že kdaj šla na "tihe počitnice", pravi, da je to storila, ker bi dopust v očeh delodajalca zmanjšal njihovo vrednost, več kot eden od štirih vprašanih pa je dejal, da je to storil, ker je vedel, da mu dopusta ne bodo odobrili. Ponekod naj bi delavce aktivno odvračali od kakršnega koli prostega časa, ne le dopusta.

Kaj pa sploh so "tihe počitnice"? Tihe počitnice lahko pomenijo, da se pretvarjate, da delate, medtem ko si vzamete dopust in o tem ne poročate nadrejenim, ali pa opravite manj dela kot običajno, medtem ko uživate na kakšni lepi turistični destinaciji. "Namesto da bi se zaposleni popolnoma odklopili od dela, preverjajo e-pošto in morda opravljajo nekaj lažjih delovnih nalog," za US News pravi Conor Hughes, višji kadrovski svetovalec društva za upravljanje s človeškimi viri. Morda tudi premaknejo računalniško miško, da ohranijo svoj spletni status aktiven v sistemu za sporočanje podjetju, ali razporedijo e-pošto ali neposredna sporočila ob različnih urah, da se zdi, da delajo.

Karierna svetovalka Stacie Haller opozarja, da je čas, da delodajalci postanejo pozorni na ta trend: "Če podjetja ne bodo pozorna na to, da zaposlenim omogočajo, da izkoristijo svoj dopust in prosti čas, bo to postal resen problem za vse."