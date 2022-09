Boštjančič in Jazbečeva o rebalansu državnega proračuna

Vlada je avgusta sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna in določila nov razrez odhodkov. Minister za finance Klemen Boštjančič in državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec bosta o tem predvidoma spregovorila ob 12. uri, so sporočili z ministrstva za finance.

Po novem vlada predvideva, da bo odhodkov letos približno 14,5 milijarde evrov oz. skoraj 600 milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu. Dvig zgornje meje odhodkov je po pojasnilih ministrstva za finance možen tudi na podlagi ocene, da bi lahko bili letošnji prihodki glede na potrjeni proračun višji za približno milijardo evrov. Primanjkljaj bi tako v tem primeru dosegel približno dve milijardi evrov. Z rebalansom predvidena proračunska poraba predstavlja novo najvišjo vrednost od osamosvojitve Slovenije. Lani je bil dosedanji rekord postavljen pri 14,25 milijarde evrov, prihodki pa so se ustavili pri 11,17 milijarde evrov. Primanjkljaj se je ustavil pri 3,08 milijarde evrov. Predvidoma ob 12.00 bosta minister za finance Klemen Boštjančič in državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec na temo rebalansa letošnjega državnega proračuna podala tudi izjavo.