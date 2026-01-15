Boštjančič menedžerjem: Kdaj pa kdaj se poglejte v ogledalo

Politike na odru je prvi mož NLB Blaž Brodnjak na gospodarskem krogu nagovoril iz publike. Razočaran, da med njimi ni kar treh predsednikov strank in niti gospodarskega ministra je po Dražgoškem vikendu ocenil, da teme iz preteklosti očitno ostajajo pomembnejše od vprašanj prihodnosti. "V tej domnevno pokvarjeni in pohlepni združbi v tej dvorani pod površjem vre kot še nikoli, do te mere, da sedanjemu stanju apatije po volitvah brez sprememb v miselnosti in takojšnjega ukrepanja lahko sledi le zavestno in pospešeno optimiranje v tujini," je opozoril. Kar lahko prepreči le drastična sprememba v odnosu do gospodarstvenikov pospremljenih s konkretnimi ukrepi je še dejal. "Če sem malo ciničen, si bomo pomaglai ali pa pomahali v slovo."

Blaž Brodnjak FOTO: Bobo

Finančni minister Klemen Boštjančič ga pri zagovarjanju svojega ceha razume. "On je eden nabolj plačanih menedžerjev v Sloveniji, katerega legitimen cilj in želja je, da bi mu čimveč ostalo v žepu," je dejal.