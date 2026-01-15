Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Boštjančič menedžerjem: Kdaj pa kdaj se poglejte v ogledalo

Ljubljana, 15. 01. 2026 20.36 pred 29 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Marko Gregorc
Klemen Boštjančič

"Lahko si pomagamo ali pomahamo v slovo," je prvi mož NLB Blaž Brodnjak dejal na srečanju gospodarstvenikov s politiko. Brez reform, ki bi razbremenile delo, bo prišlo do eksodusa gospodarstvenikov iz države, je ocenil. Da država potrebuje bolj predvidljivo davčno okolje, je opozoril tudi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin. Finančni minister pa gospodarstvenikom odgovarja, naj se kdaj pa kdaj pogledajo v ogledalo.

Politike na odru je prvi mož NLB Blaž Brodnjak na gospodarskem krogu nagovoril iz publike. Razočaran, da med njimi ni kar treh predsednikov strank in niti gospodarskega ministra je po Dražgoškem vikendu ocenil, da teme iz preteklosti očitno ostajajo pomembnejše od vprašanj prihodnosti.

"V tej domnevno pokvarjeni in pohlepni združbi v tej dvorani pod površjem vre kot še nikoli, do te mere, da sedanjemu stanju apatije po volitvah brez sprememb v miselnosti in takojšnjega ukrepanja lahko sledi le zavestno in pospešeno optimiranje v tujini," je opozoril. 

Kar lahko prepreči le drastična sprememba v odnosu do gospodarstvenikov pospremljenih s konkretnimi ukrepi je še dejal. "Če sem malo ciničen, si bomo pomaglai ali pa pomahali v slovo."

Blaž Brodnjak
Blaž Brodnjak
FOTO: Bobo

Finančni minister Klemen Boštjančič ga pri zagovarjanju svojega ceha razume. "On je eden nabolj plačanih menedžerjev v Sloveniji, katerega legitimen cilj in želja je, da bi mu čimveč ostalo v žepu," je dejal. 

Preberi še Čeferin opozarja: Slovenski davčni sistem je za šport neugoden

Da premalo v žepu ostane vrhunskim športnikom, je sinoči opozoril šef uefe Aleksander Čeferin. V prihodnje pričakuje vsaj dve spremembi: "Prvič, bolj ugodno davčno okolje za tiste, ki vlagajo, in drugič, stabilno davčno okolje, vsakič, ko pridem iz Švice, so drugi davki."

Nad kriki iz gospodarstva niso presenečeni v Združenju Manager. "Taki odzivi so seveda razumljivi, v zadnjih letih je namreč naše okolje, namesto da bi bilo atraktivno za tuje naložbe, dobilo številne obremenitve, nekatere finančne narave, druge administrativne," je izpostavila izvršna direktorica Petra Juvančič. 

Razveljavljena dohodninska reforma, obvezni zdravstveni prispevek, prispevek za dolgotrajno oskrbo in nenazadnje božičnica so le nekateri ukrepi, ki naj bi domačemu gospodarstvu močno zmanjšali konkurenčnost, opozarja Juvančičeva.

"Bi bilo fino, tako kot se ves čas nastavlja kritika vladi, da se tudi najbolje plačani menedžerji, ki so kritični v javnosti, kdaj pa kdaj pogledajo v ogledalo." Tako pa o kritikah minister.

"Čeprav si zelo prizadevamo za spoštljiv dialog, smo konstantno neslišani, mislim pa, da se moramo več pogovarjati o tem, kako bomo razvojno Slovenijo peljali naprej," pa je komentirala Juvančičeva. Več konkretnih pogovorov o prihodnosti zato pričakujejo tudi v nadaljevanju predvolilne kampanje.

gospodarstvo Blaž Brodnjak Klemen Boštjančič Aleksander Čeferin davki reforme

Zlato in srebro dosegata nove rekordne vrednosti

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr en 123
15. 01. 2026 21.06
Še žena ga je spregledala, da je navaden bumbaar...
Odgovori
0 0
Jerry321
15. 01. 2026 21.05
No, tisti ki predlagajo nižje davke naj še povedo komu in kje bodo v javnem sektorju vzeli, ker drugače naj držijo jezike 😆 Država že tako posluje z primankljajem, gospodarstveniki bi ga pa rade kot kaže še povečali. Takšne debate iza šanka o znižanju davkov so brezpredmetna
Odgovori
+1
1 0
genius2013
15. 01. 2026 21.04
Pravi Boštjančič, ki je potopil še vsako firmo v kateri se je pojavil..Adria, zdej še državo.. v 1 letu pridelal skoraj 2miljardno luknjo brez svetovne krize..
Odgovori
0 0
AleksanderS
15. 01. 2026 21.03
Tarča lahko predstavi karkoli, lahko direkt v živo prenaša posnetke mafijskih dogovororv, korupcije, spolnih zlorab .... a nekaterim se ne bo nič zgodilo. Žal se niti velikemu delu Slovencev ne bodo odprle oči.
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
15. 01. 2026 20.54
Ta se pa ne upa pogledat v ogledalo, ker bi tam videl najbolj nesposobnega človeka na planetu!
Odgovori
+5
6 1
kakorkoliže
15. 01. 2026 20.53
Glavni in odgovorni za noro zadolževanje državljanov Slovenije v zadnjih letih.
Odgovori
+5
5 0
alkimistos
15. 01. 2026 20.47
Tip bo šel v zgodovino kot najslabši finančni minister v znanem vesolju...
Odgovori
+6
9 3
olafur
15. 01. 2026 20.53
a bejž no in ti si kdo, da o tem presojaš
Odgovori
-5
3 8
alkimistos
15. 01. 2026 21.02
Človek, ki trpi pod nemogočimi davki in prispevki!
Odgovori
+3
3 0
YouRangMyLord
15. 01. 2026 20.46
G. Boštjančič - zakaj drugim nastavljate ogledalo, če se prwej sami niste vanj pogledali ? kako kaj cigaranje z vašim tesnim prijateljem g. Naratom ? Ahm, ups.. gospod vaš prijateljskio pleni sedaj po Skopju, makedonski filiali zavarovalnice Triglav...
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
Portal
Sin legende po očetovih stopinjah
Je varno, da otrok jé sneg?
Je varno, da otrok jé sneg?
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
zadovoljna
Portal
Horoskopska znamenja, ki bodo do konca leta 2026 našla ljubezen
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
Princesin mož umrl pri 85 letih
Princesin mož umrl pri 85 letih
Te destinacije preprosto morate obiskati
Te destinacije preprosto morate obiskati
vizita
Portal
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Že 10-minutna vadba lahko sproži protirakave signale v telesu
Že 10-minutna vadba lahko sproži protirakave signale v telesu
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Skrivnostni sin slavnega pevca znova opažen
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
To je avto leta 2026
To je avto leta 2026
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450