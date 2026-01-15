Boštjančič menedžerjem: Kdaj pa kdaj se poglejte v ogledalo

Politike na odru je prvi mož NLB Blaž Brodnjak na gospodarskem krogu nagovoril iz publike. Razočaran, da med njimi ni kar treh predsednikov strank in niti gospodarskega ministra je po Dražgoškem vikendu ocenil, da teme iz preteklosti očitno ostajajo pomembnejše od vprašanj prihodnosti.
"V tej domnevno pokvarjeni in pohlepni združbi v tej dvorani pod površjem vre kot še nikoli, do te mere, da sedanjemu stanju apatije po volitvah brez sprememb v miselnosti in takojšnjega ukrepanja lahko sledi le zavestno in pospešeno optimiranje v tujini," je opozoril.
Kar lahko prepreči le drastična sprememba v odnosu do gospodarstvenikov pospremljenih s konkretnimi ukrepi je še dejal. "Če sem malo ciničen, si bomo pomaglai ali pa pomahali v slovo."
Finančni minister Klemen Boštjančič ga pri zagovarjanju svojega ceha razume. "On je eden nabolj plačanih menedžerjev v Sloveniji, katerega legitimen cilj in želja je, da bi mu čimveč ostalo v žepu," je dejal.
Da premalo v žepu ostane vrhunskim športnikom, je sinoči opozoril šef uefe Aleksander Čeferin. V prihodnje pričakuje vsaj dve spremembi: "Prvič, bolj ugodno davčno okolje za tiste, ki vlagajo, in drugič, stabilno davčno okolje, vsakič, ko pridem iz Švice, so drugi davki."
Nad kriki iz gospodarstva niso presenečeni v Združenju Manager. "Taki odzivi so seveda razumljivi, v zadnjih letih je namreč naše okolje, namesto da bi bilo atraktivno za tuje naložbe, dobilo številne obremenitve, nekatere finančne narave, druge administrativne," je izpostavila izvršna direktorica Petra Juvančič.
Razveljavljena dohodninska reforma, obvezni zdravstveni prispevek, prispevek za dolgotrajno oskrbo in nenazadnje božičnica so le nekateri ukrepi, ki naj bi domačemu gospodarstvu močno zmanjšali konkurenčnost, opozarja Juvančičeva.
"Bi bilo fino, tako kot se ves čas nastavlja kritika vladi, da se tudi najbolje plačani menedžerji, ki so kritični v javnosti, kdaj pa kdaj pogledajo v ogledalo." Tako pa o kritikah minister.
"Čeprav si zelo prizadevamo za spoštljiv dialog, smo konstantno neslišani, mislim pa, da se moramo več pogovarjati o tem, kako bomo razvojno Slovenijo peljali naprej," pa je komentirala Juvančičeva. Več konkretnih pogovorov o prihodnosti zato pričakujejo tudi v nadaljevanju predvolilne kampanje.
